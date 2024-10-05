تفاصيل 18 غارة أميركية بريطانية على اليمن

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، عن 3 غارات أميركية بريطانية استهدفت مدينة الحديدة الساحلية ، وبذلك ترتفع غارات الجمعة إلى 18.

وذكرت مصادر محلية وإعلامية تابعة للمليشيات الحوثية، في خبر عاجل، أن "الطيران الأميركي البريطاني شن 3 غارات على منطقة الجبانة غربي مدينة الحديدة"، دون تفاصيل. ويوجد في منطقة الجبانة أحد معسكرات الدفاع الجوي التابع للحوثيين، .

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الحوثيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بـ15 غارة العاصمة صنعاء ومدينة ذمار والحديدة ومحافظة البيضاء ، دون ذكر نتائج القصف.

وقالت المصادر إن الغارات شملت 4 غارات على منطقة الصيانة بمديرية الثورة في صنعاء، و7 غارات على مطار الحديدة ومنطقة الكثيب بمحافظة الحديدة، وغارة على جنوب ذمار، و3 غارات على مديرية مكيراس بالبيضاء.

وفي وقت لاحق، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) -في بيان- أن قواتها شنت ضربات على 15 هدفا حوثيا في مناطق خاضعة لسيطرتهم باليمن، عند الساعة 17:00 بتوقيت صنعاء (14:00 بتوقيت غرينتش).

وبررت هذه الضربات بالقول إنها تأتي بهدف حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأميركية وسفن التحالف والسفن التجارية.

ولم يشر بيان "سنتكوم" إلى أي مشاركة بريطانية في هذا الضربات، بخلاف ما أعلنته جماعة الحوثي