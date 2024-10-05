حماس تنعى 9 من مقاوميها اغتالهم الاحتلال بالضفة ولبنان

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 9 من قادة ومقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذين اغتالهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، وفي مخيم البداوي شمال لبنان.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، مساء الجمعة، إنها "تنعى 8 من قادتها ومقاوميها الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، وعلى رأسهم القائد القسامي زاهي ياسر عوفي".

وأعلنت القسام، في بيان عبر منصة "تليغرام" أسماء الشهداء الباقين، وهم: أيمن خالد طنجي، وباسل محمود نافع، وأحمد جمال عبيد، ومحمد مأمون عنبص، وأثير مازن الويسي، ومجدي جمال سالم، ومحمود ناصر خريوش.

وتعهدت كتائب القسام بالثأر لدماء الشهداء، مؤكدة أن سلسلة ردودها المقبلة "ستكون بالأفعال قبل الأقوال، وأن قادة الكيان سيدفعون ثمن قراراته الإجرامية بحق أبناء شعبنا العزل ومجاهدينا الميامين".

وفي مساء الخميس، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية غارة على مقهى شعبي في مخيم طولكرم، ما أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيا، بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان عقب المجزرة، إن طائرة مقاتلة نفذت غارة في طولكرم بالتعاون بين الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، مؤكدا أنه قام بتصفية مسؤول العمليات في حركة حماس بمدينة طولكرم.

جبهة لبنان في الأثناء، نعت حركة حماس القيادي في كتائب القسام-لبنان سعيد عطا الله علي و3 من أفراد أسرته، جراء قصف منزله فجر السبت في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين بطرابلس شمال لبنان.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الغارة الإسرائيلية على مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين هي الأولى التي تستهدف محافظة شمال لبنان منذ بداية المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت حماس، في بيان لها، إن "الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل القيادي في كتائب القسام سعيد عطا الله، ما أدى إلى استشهاده وزوجته شيماء خليل عزام وطفلتيه زينب وفاطمة