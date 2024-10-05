الذهب يسجل خسائر أسبوعية مفاجئة بعد 3 أسابيع من المكاسب

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تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أكثر من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على أن الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في نوفمبر / تشرين الثاني.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2640.61 دولار للأونصة، بعد أن قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر/ أيلول.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2660.90 دولار.
وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مما قلل الضغوط على المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في اجتماع السياسة النقدية المقرر في السادس والسابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقفز مؤشر الدولار بعد صدور البيانات وأصبح في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي، مما يجعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً للمشترين في الخارج. ووفقاً لبيانات فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" يرى المتداولون حالياً فرصة بنسبة 11% أن يخفض المركزي الأميركي الفائدة 50 نقطة أساس، وذلك نزولاً من 28% قبل صدور بيانات الوظائف اليوم الجمعة.
وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن طهران وحلفاءها في المنطقة لن يتراجعوا بعد الهجوم الإسرائيلي على بيروت.
ويعتبر الذهب استثماراً آمناً خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية، كما أنه يزدهر في أوقات خفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 31.74 دولار للأونصة، لكنها تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي.
وصعد البلاتين 0.3% إلى 993.40 دولار وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1004.00 دولار. الذهب خلال أسبوع وكان ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2662.50 دولار للأونصة وذلك بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر أيلول.
ومن الجدير بالذكر أن الذهب سجل تراجعاً أسبوعياً بـ 0.2% بعد 3 أسابيع من المكاسب وتراجع الدولار الأميركي بنسبة 0.1% ليهبط من أعلى مستوى في أكثر من شهر، الأمر الذي جعل الذهب المقوم به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
المعادن النفيسة الأخرى وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 32.17 دولار للأونصة وارتفعت بنحو 1.8% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
هذا وقفز البلاتين بـ 1.1% إلى 1001.79 دولار، وارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1013.46 دولار