الكشف عن ألغام حوثية ذات أشكال ونوعيات جديدة تصل شظاياها لأكثر من خمسين مترًا

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني العثور على نوعية جديدة من الألغام الأرضية، من مخلفات جماعة الحوثي، في محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن فرق الهندسة التابعة للمنطقة عثرت على حقل ألغام في إحدى القرى التابعة لمديرية ميدي شمال المحافظة، بعد بلاغات المواطنين.

وأوضح أنه وفور وصول فرق الهندسة إلى القرية، اكتشفت أن الألغام ذات أشكال ونوعيات جديدة، ولم يسبق أن قد عثرت على مثلها من قبل.

وأضافت أن الألغام المكتشفة تتميز بتقنيات تصنيع حديثة وأكثر انفجارًا وتدميرًا ويصل شظاياها لأكثر من خمسين مترًا.

ومؤخرًا، تمكنت شعبة الهندسة من نزع عشرات الألغام من إحدى القرى القريبة من منطقة "بني فايد" بذات المديرية الساحلية التي تخضع لنفوذ الحكومة المعترف بها، بحسب المركز الإعلامي.

في السياق، كشف المرصد اليمني للألغام عن عبوة ناسفة مموهة داخل إطار مركبة وضعها الحوثيون في منطقة مأهولة بمديرية عبس محافظة حجة.

‏وأوضح المرصد الحقوقي المستقل، أن الحوثيين نشروا العبوات المموهة إلى جانب الألغام الأرضية الفردية في المناطق المأهولة بشكل عشوائي، في استخدام لا علاقة له بالأغراض العسكرية بل يستهدف حياة المدنيين.