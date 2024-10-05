دولة كبرى ترفض مناشدات واشنطن لاتخاذ إجراء دولي مشترك ضد هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

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قال دبلوماسي أمريكي كبير إن الصين رفضت مناشدات الولايات المتحدة لاتخاذ إجراء دولي مشترك ضد هجمات الحوثيين على الشحن الدولي، وشجعت الجماعة على مهاجمة سفن الدول الأخرى بدلاً من سفنها.
وقال كيرت كامبل، نائب وزير الخارجية الأمريكي، إن رد بكين - التي لديها قاعدة بحرية في جيبوتي، والتي تقع عبر مضيق باب المندب من اليمن - كان "غير مفيد على الإطلاق" وأثار الشكوك حول التزامها بالسياسة العالمية.
و عندما بدأ المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن هجمات صاروخية على السفن الغربية في نهاية العام الماضي، تسبب ذلك في أزمة في الشحن الدولي، مما أثر على الصين وكذلك العديد من الدول التجارية الأخرى.
وغالبا ما يطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة وقوارب محملة بمتفجرات على السفن التجارية التي على صلة بكيانات إسرائيلية وأميركية وبريطانية.
وشن الحوثيون نحو 100 هجوم على سفن تعبر البحر الأحمر منذ نوفمبر، إثر اندلاع الحرب في غزة. وتسببت هجماتهم في إغراق سفينتين والاستيلاء على ثالثة ومقتل أربعة بحارة على الأقل.