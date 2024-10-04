عاجل الكشف عن مصير جثمان حسن نصر الله.. تم دفنه بطريقة سرية كوديعة.. وأدى الصلاة عليه 5 أشخاص .. تفاصيل

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - متابعة خاصة

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بعد تكم واسع من قبل حزب الله اللبناني حول جثمان أمين عام الحزب حسن نصر الله وأسباب تأخر دفن جثمانه حتى اللحظة، نجحت أحد وكالات الأنباء الغربية الكشف عن بعض تفاصيل الدفن السرية.

وفي التفاصيل التي تابعها مأرب برس كشفت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»اليوم الجمعة نقلا عن مصدر مقرب من حزب الله إن نصرالله «دُفن بشكل مؤقت كوديعة في مكان سرّي، في انتظار توافر الظروف الملائمة لتشييع جماهيري».

ولم يخفِ المصدر الخشية «من تهديدات اسرائيلية باستهداف المشيعين ومكان دفنه»، بحسب الوكالة نفسها.

ماذا يعني الدفن كوديعة؟

أمر دفن نصرالله كوديعة كان قد تطرق له الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي السيد محمد علي الحسيني، في مقابلة سابقة عبر قناة «العربية».

وقال الحسيني «عندنا بالفقه عندما يموت الشخص وهناك وصية معينة أو سبب معين يمكن أن يدفن في أرض ويكون هذا الدفن كوديعة كحفظ إلى أن يتم نقله إلى مكان آخر».

ويقال أيضا عن هذه الخطوة، التوديع أو الدفن بالأمانة.

أين تم الدفن؟

على ذمة الحسيني، تمت الصلاة على جثمان نصرالله ليلة الأحد «وأدى الصلاة 5 أشخاص في مسجد الإمام الحسن في منطقة الرويس القريب جداً لروضة الرادوف»" ومقبرة الرادوف تقع في الضاحية الجنوبية.

كما زعم الحسيني أن «من صلى عليه هو أمين عام حزب الله هاشم صفي الدين (لم يتم انتخابه رسميا حتى اللحظة)، والمسؤول العسكري الجديد في حزب الله خليل حرب، واثنان من القادة الأمنيين، ومن بعد الصلاة تم التوجه مباشرة إلى روضة الرادوف، حيث تم تهيئة وتحضير قبر، بجانب المرافق الأول لنصرالله علي سلمان، حيث كانت هذه وصيتهما أن يتم دفنهما بجانب بعضهما».

واغتيل نصرالله يوم الجمعة الفائت، عبر قصف الطيران الإسرائيلي مقر قيادة الحزب في حارة حريك بأكثر من 80 قنبلة خارقة للتحصينات