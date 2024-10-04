بعد موافقة واشنطن:الرئيس الايراني يكشف عن  الإفراج عن 6 مليارات دولار  من أموال إيران المجمدة

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أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التوصل إلى تفاهم مع قطر للإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحجوزة في الدوحة.
وقال بزشكيان للتلفزيون الإيراني بعد عودته من الدوحة إلى طهران مساء الخميس: "توصلنا إلى تفاهم جيد للإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في قطر".
وأضاف: "خلال الحديث مع أمير قطر طرحنا قضايا وهموم الإيرانيين المقيمين، ووعدنا بحل هذه المشكلات، وإذا كانت هناك حاجة لمزيد من التنسيق، فنحن على استعداد لحل المشكلات بشكل كامل".
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018 لم تتمكن طهران من استعادة أموالها المجمدة في البنوك الأجنبية، والمقدرة بنحو 100 مليار دولار.
وفي وقت سابق الخميس، قالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن "زيارة الرئيس بزشكيان إلى قطر تهدف إلى خلق انفتاحات اقتصادية وتحسين معيشة الناس".
نقل أصول إيرانية إلى قطر
وأعلنت كوريا الجنوبية في 18 سبتمبر/أيلول الإفراج عن الأصول الإيرانية بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك بعد صفقة أميركية إيرانية بوساطة قطرية على تبادل السجناء.
وكانت هذه الأموال قد جمدت في كوريا الجنوبية، التي تعد واحدة من أكبر عملاء النفط الإيراني، بسبب العقوبات الأميركية.
وبموجب الصفقة، تقرر أن تودع المليارات الـ6 في بنوك قطرية وتستخدمها طهران في تمويل السلع غير الخاضعة للعقوبات الأميركية مثل الغذاء والدواء.
وعن مدى تأثير الإفراج عن هذه المليارات في الاقتصاد الإيراني، قال الخبير الاقتصادي بيمان مولوي إن هذا المبلغ مؤثر، وإنه يكفي لشراء 70 طائرة إيرباص من نوع A330.