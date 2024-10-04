وزير الدفاع الإسرائيلي: لدينا مفاجآت أخرى تنتظر حزب الله وتم القضاء على المستوى الثاني والثالث من قيادة الحزب خامنئي يدعو لربط الأحزمة من افغانستان الى اليمن ومن إيران الى غزة ولبنان مسئول ايراني كبير يتحدى إسرائيل ويصل بيروت لدعم حزب الله فيفا تدرس طلباً فلسطينياً بمنع إسرائيل من المشاركة في بطولات كرة القدم العالمية محافظات يتوقع أن تشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الـ24 ساعة القادمة حقوقيون يتحدثون عن احكام الإعدام خارج القانون التي يصدرها الحوثيون هربا من الضربات الإسرائيلية..قيادات الحوثي تنقل اجتماعاتها السرية الى إحدى السفارات الأجنبية في صنعاء وعبد الملك الحوثي يفر الى هذه المحافظة المليشيا الحوثية تقوم بتصفية أحد موظفي الأمم المتحدة بكتم أنفاسه وخنقه حتى الموت... رئيس منظمة إرادة يكشف عن إعدامات جماعية للمئات بينهم مختطفين من محافظة صعدة إسرائيل تتوعد سنضرب إيران.. وطهران تهدد: سيكون ردنا أقسى بعد النجاح الكبير وإستفادة 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات مؤسسة توكل كرمان تعلن عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية من منحة دبلوم اللغة الإنجليزية
قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إن إسرائيل لديها “مفاجآت أخرى في انتظار حزب الله”، مع استمرار العمليات البرية في جنوب لبنان.
وقال خلال زيارة إلى مقر الفرقة 36 في الشمال: “حزب الله يتلقى ضربات شديدة للغاية، واحدة تلو الأخرى. لقد قضينا على (زعيم حزب الله حسن) نصر الله ولدينا المزيد من المفاجآت في انتظارنا، بعضها تم تنفيذه بالفعل وبعضها سيُنفذ لاحقا”.
وتابع: “لقد تعرضت فرقة الصواريخ والقذائف (لحزب الله) لضربة شديدة للغاية. تم تدمير جزء كبير منها نتيجة لعملية عالية الجودة ودقيقة. تم القضاء على مقر القيادة والسيطرة والاتصالات والقيادة بأكملها (لقوة رضوان النخبة)، وفي الواقع تم القضاء على المستوى الثاني والثالث من القيادة تحت نصر الله”.
ويضيف غالانت أن الجيش الإسرائيلي “ينفذ عملية اليوم في عدة قرى، وستستمر هذه العملية أينما كان ذلك ضروريًا لتدمير كل البنية التحتية التي خطط حزب الله لتنفيذ هجمات منها