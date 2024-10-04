وزير الدفاع الإسرائيلي: لدينا مفاجآت أخرى تنتظر حزب الله وتم القضاء على المستوى الثاني والثالث من قيادة الحزب

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إن إسرائيل لديها “مفاجآت أخرى في انتظار حزب الله”، مع استمرار العمليات البرية في جنوب لبنان.

وقال خلال زيارة إلى مقر الفرقة 36 في الشمال: “حزب الله يتلقى ضربات شديدة للغاية، واحدة تلو الأخرى. لقد قضينا على (زعيم حزب الله حسن) نصر الله ولدينا المزيد من المفاجآت في انتظارنا، بعضها تم تنفيذه بالفعل وبعضها سيُنفذ لاحقا”.

وتابع: “لقد تعرضت فرقة الصواريخ والقذائف (لحزب الله) لضربة شديدة للغاية. تم تدمير جزء كبير منها نتيجة لعملية عالية الجودة ودقيقة. تم القضاء على مقر القيادة والسيطرة والاتصالات والقيادة بأكملها (لقوة رضوان النخبة)، وفي الواقع تم القضاء على المستوى الثاني والثالث من القيادة تحت نصر الله”.

ويضيف غالانت أن الجيش الإسرائيلي “ينفذ عملية اليوم في عدة قرى، وستستمر هذه العملية أينما كان ذلك ضروريًا لتدمير كل البنية التحتية التي خطط حزب الله لتنفيذ هجمات منها