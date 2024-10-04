وزير الدفاع الإسرائيلي: لدينا مفاجآت أخرى تنتظر حزب الله وتم القضاء على المستوى الثاني والثالث من قيادة الحزب خامنئي يدعو لربط الأحزمة من افغانستان الى اليمن ومن إيران الى غزة ولبنان مسئول ايراني كبير يتحدى إسرائيل ويصل بيروت لدعم حزب الله فيفا تدرس طلباً فلسطينياً بمنع إسرائيل من المشاركة في بطولات كرة القدم العالمية محافظات يتوقع أن تشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الـ24 ساعة القادمة حقوقيون يتحدثون عن احكام الإعدام خارج القانون التي يصدرها الحوثيون هربا من الضربات الإسرائيلية..قيادات الحوثي تنقل اجتماعاتها السرية الى إحدى السفارات الأجنبية في صنعاء وعبد الملك الحوثي يفر الى هذه المحافظة المليشيا الحوثية تقوم بتصفية أحد موظفي الأمم المتحدة بكتم أنفاسه وخنقه حتى الموت... رئيس منظمة إرادة يكشف عن إعدامات جماعية للمئات بينهم مختطفين من محافظة صعدة إسرائيل تتوعد سنضرب إيران.. وطهران تهدد: سيكون ردنا أقسى بعد النجاح الكبير وإستفادة 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات مؤسسة توكل كرمان تعلن عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية من منحة دبلوم اللغة الإنجليزية
دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الى ربط أحزمة الدفاع عن الأمة الإسلامية من أفغانستان إلى اليمن ومن إيران إلى غزة و لبنان، حد تعبيره.
وقال خامنئي اليوم الجمعة: ''عدو الأمة الإسلامية واحد رغم اختلاف أساليبه من بلد لآخر''.
وتحاول ايران الزج بالموالين لها في المنطقة لمواجهة مباشرة مع اسرائيل بما في ذلك الحوثيين.
واضاف: ''لكل شعب الحق في الدفاع عن أرضه وسيادته ضد المحــتلين والغاصبين''.
ومما قاله خامنئي ان العدو عجز عن توجيه ضربة مؤثرة لحزب الله وحماس والجهــاد الاسلامي فعمد إلى الاغتيالات.
وتابع: ''الشهيد حسن نصـ ـر الله كان راية المقـ ـاومة ومدافعا شجاعا عن المظلومين، الصهـ ـاينة لن يحققوا النصر أبدا على حمـ ـاس وحـ ـزب الله، والمقـ ـاومة في المنطقة لن تتراجع باستشـ ـهاد قادتها ورجالها والنصر سيكون حليفها''.
واعتبر خامنئي ان كل ضربة توجه للكيان تعد خدمة للمنطقة وللإنسانية، وان المقـ ـاومة في فلسـ ـطين و #لبنان أعادت الكيان 70 سنة إلى الوراء، وفق تعبيره.