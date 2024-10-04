خامنئي يدعو لربط الأحزمة من افغانستان الى اليمن ومن إيران الى غزة ولبنان

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 241

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الى ربط أحزمة الدفاع عن الأمة الإسلامية من أفغانستان إلى اليمن ومن إيران إلى غزة و لبنان، حد تعبيره.

وقال خامنئي اليوم الجمعة: ''عدو الأمة الإسلامية واحد رغم اختلاف أساليبه من بلد لآخر''.

وتحاول ايران الزج بالموالين لها في المنطقة لمواجهة مباشرة مع اسرائيل بما في ذلك الحوثيين.

واضاف: ''لكل شعب الحق في الدفاع عن أرضه وسيادته ضد المحــتلين والغاصبين''.

ومما قاله خامنئي ان العدو عجز عن توجيه ضربة مؤثرة لحزب الله وحماس والجهــاد الاسلامي فعمد إلى الاغتيالات.

وتابع: ''الشهيد حسن نصـ ـر الله كان راية المقـ ـاومة ومدافعا شجاعا عن المظلومين، الصهـ ـاينة لن يحققوا النصر أبدا على حمـ ـاس وحـ ـزب الله، والمقـ ـاومة في المنطقة لن تتراجع باستشـ ـهاد قادتها ورجالها والنصر سيكون حليفها''.

واعتبر خامنئي ان كل ضربة توجه للكيان تعد خدمة للمنطقة وللإنسانية، وان المقـ ـاومة في فلسـ ـطين و #لبنان أعادت الكيان 70 سنة إلى الوراء، وفق تعبيره.