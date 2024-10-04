مسئول ايراني كبير يتحدى إسرائيل ويصل بيروت لدعم حزب الله

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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، إن وجوده في بيروت، هو دليل على أن إيران تقف إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها.
وقال عراقجي الذي وصل صباح هذا اليوم إلى العاصمة اللبنانية، إنه أجرى محادثات جيدة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري وأكد على وقوف إيران إلى جانب لبنان والمقاومة.
وأضاف في مؤتمر صحافي: "واثقون من أن جرائم الكيان الإسرائيلي ستفشل وأن الشعب اللبناني سيخرج منتصرا، ونحن ندعم مساعي لبنان للتصدي للجرائم الإسرائيلية".
وفي شأن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في 1 أكتوبر، قال وزير الخارجية الإيراني إن "هجومنا على إسرائيل كان دفاعا عن النفس وفق قوانين الأمم المتحدة، ونحن لم نستهدف إلا المراكز الأمنية والعسكرية للكيان ولم نقصف المدنيين".
وشدد عراقجي على أن "الرد الإيراني سيكون شاملا ومتناسبا على أي عدوان من الكيان''.