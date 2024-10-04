فيفا تدرس طلباً فلسطينياً بمنع إسرائيل من المشاركة في بطولات كرة القدم العالمية

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن خطة لدراسة الطلب الفلسطـ ـيني بمنع إسرائيل من المشاركة في كرة القدم العالمية، عبر إجراء تحقيق في الادعاءات الواردة في الطلب الفلسطـ ـيني، وذلك خلال اجتماع عقد في مقره في زيوريخ، بحسب ما نقلت CNN.

وقال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، في بيان: "لقد قام مجلس فيفا بإيلاء العناية الواجبة بهذه المسألة الحساسة للغاية، وبناءً على تقييم شامل، اتبعنا نصيحة الخبراء المستقلين".

وأضاف: "إن أعمال العنـ ـف المستمرة في المنطقة تؤكد أننا نحتاج إلى السلام فوق كل الاعتبارات، كما ذكر في الكونغرس الرابع والسبعين للفيفا. وبينما لا نزال مصدومين للغاية مما يحدث، وأفكارنا مع أولئك الذين يعانون، فإننا نحث جميع الأطراف على استعادة السلام في المنطقة بأثر فوري.