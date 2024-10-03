بعد النجاح الكبير وإستفادة 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات مؤسسة توكل كرمان تعلن عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية من منحة دبلوم اللغة الإنجليزية

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت مؤسسة توكل كرمان عن فتح باب التقديم لمنحتها المتميزة لتعلم اللغة الإنجليزية لفئة "المشغولين" وذلك في إطار برنامج "قيادات من أجل المستقبل".

ويأتي إطلاق الدفعة الثانية من منحة دبلوم اللغة الإنجليزية، بعد الإقبال الكبير ونجاح الدفعات السابقة من البرنامج التي استفاد منها أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات.

وصممت منحة اللغة الإنجليزية للمشغولين خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد الذين يعانون من ضيق الوقت ويجدون صعوبة في الالتحاق بالدورات المكثفة لتعلم اللغة الإنجليزية، وتستهدف فئات متنوعة من الأشخاص بما في ذلك الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، وطلاب الجامعات، والمدارس. وستغطي المؤسسة 60٪ من قيمة دورات دبلوم اللغة الإنجليزية، و100٪ من رسوم الدورات التدريبية المصاحبة لدبلوم اللغة.

ويتميز برنامج المنحة الجديدة بتصميمه المبتكر الذي يتيح للمشاركين الاستفادة من التعلم عبر الإنترنت، ما يمكن أصحاب الأعمال والمحترفين تعزيز تواصلهم في البيئة الدولية، دون الحاجة إلى الالتحاق بالدورات المكثفة، بينما يحصل الطلاب على وسيلة فعالة وملائمة لتعلم اللغة الإنجليزية تتناسب مع جداولهم الدراسية المزدحمة.

ويتكون برنامج المنحة من ثلاثة أيام في الأسبوع، حيث يتم تخصيص 02:45 (ساعتين وخمسة وأربعون دقيقة) في اليوم للتعلم، ويتم تنفيذه في الفترة المسائية لضمان توافقه مع جدول المشاركين المشغولين خلال النهار.

وتستمر الدورة الواحدة لمدة أربعة أسابيع، مما يسمح للمشاركين التقدم في تعلم اللغة الإنجليزية وتحسين مهاراتهم رغم انشغالاتهم في أعمالهم اليومية.

وسيتم إجراء تقييمات دورية خلال الكورس، حيث يتم إجراء اختبارات نصفية ونهائية لتقييم تقدم المشاركين ومعرفة مستوى استيعابهم للمواد التعليمية، ويساعد ذلك على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز وتوجيه الجهود التعليمية بشكل فعال.

ويشترط في من يتقدم للحصول على المنحة ألا يقل عمره عن 15 عامًا، وأن يمتلك المتقدم بريدًا إلكترونيًا شخصيا ورقم موبايل خاص به، وألا يكون المتقدم سبقت له الاستفادة من البرنامج في أيٍ من دفعاته السابقة، واستُبعد منه نتيجة عدم التزامه بشروطه.

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