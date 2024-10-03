الحكومة اليمنية توجه طلباً للمجتمع الدولي يتعلق بملاحقة قادة جماعة الحوثي وتصنيفها إرهـ بياً

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها، والأفراد والمنظمات.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني " ان اقدام مليشيا الحوثي التابعة لايران، على استهداف ناقلة النفط (M/T CORDELIA MOON)، في الهجوم الحادي عشر على ناقلات المنتجات الكيماوية والنفطية منذ نوفمبر المنصرم، بمزاعم نصرة غزة، يكشف طبيعتها كتنظيم ارهابي يتحرك كاداة طيعة لتنفيذ الاجندة الإيرانية".

واضاف معمر الارياني في تصريح صحفي "ان استمرار هذه الهجمات يؤكد فشل التعاطي الدولي مع التهديدات الخطيرة التي تشكلها المليشيا الحوثية على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية، والحاجة إلى إعادة النظر في سبل التصدي لانشطتها الإرهابية".

وأشار الارياني الى أن استهداف مليشيا الحوثي المتكرر لناقلات المنتجات النفطية والكيماوية، ارهاب ممنهج، يعكس عدم اكتراثها بالأوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية في اليمن، والتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في بلادنا، والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة.

ولفت الارياني، الى أن اي انسكاب نفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، يُهدد مخزونات الصيد اليمني، وسيؤدي لتأثر ملايين اليمنيين في المدن الساحلية بالغازات السامة، وسيوقف عمل الموانئ اليمنية، ويلحق تلوثا بمصانع تحلية مياه البحر الأحمر ويقطع امدادتها، كما ستخسر اليمن المصائد السمكية التي توفر معيشة مليون وسبعمائة الف مواطن يمني، ويدمر التنوع البيولوجي والمنظومة الايكولوجية بالمنطقة.