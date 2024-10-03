مصرع احد قيادات الحرس الثوري الإيراني بدمشق

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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توفي العضو في الحرس الثوري الإيراني مجيد ديواني، الخميس، متأثرا بجروح أصيب بها جراء غارة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبحسب "شبكة أخبار الطلاب" الإيرانية شبه الرسمية، أصيب ديواني بجروح بالغة جراء الغارة، وفارق الحياة الخميس.

ولم تذكر الشبكة رتبة ديواني العسكرية، لكنها قالت إنه "عمل مستشارا عسكريا في سوريا وهو أحد القوى الفاعلة والمهمة في الحرس الثوري".

وتصف إيران عادة عناصر الحرس الثوري في سوريا بـ "المستشارين العسكريين".

وفي 1 أكتوبر الجاري، شنت إسرائيل غارات جوية على حي المزة بدمشق، وذُكر حينها أن صفاء أحمد، مذيعة التلفزيون الرسمي السوري، فقدت حياتها في الهجوم