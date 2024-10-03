أربعة سيناريوهات محتملة للحرب الاسرائيلية البرية على لبنان

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وضعت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أربعة سيناريوهات محتملة للتوغل الإسرائيلي في لبنان.

السيناريو الاول، غارات خاطفة عبر شن القوات الخاصة الإسرائيلية غارات على الأراضي اللبنانية لتدمير أهداف ذات قيمة عالية جدا، مثل الأنفاق التي قد تؤوي قادة أو قدرات عسكرية ويمكن استخدام هذه القوات الخاصة للدعم الأرضي، والقيام بضربات خلف الخطوط.

والسيناريو الثاني هو انشاء اسرائيل منطقة عازلة بعمق 10كم كما فعلت عام 1985، قبل أن تنسحب عام 2000 دون تدمير حزب الله، وذلك يعتمد على انتظار مجيء قوة دولية أو قوة تابعة للدولة اللبنانية تغطي هذه المنطقة.

اما السيناريو الثالث وفق الصحيفة هو الانتقام من حرب 2006 عبر تقدم الجيش الإسرائيلي نحو نهر الليطاني، على بعد 30 كيلومترا من الحدود مع الكيان الإسرائيلي. وتبدو هذه الفرضية هي الأكثر احتمالا.

اخر السيناريوهات ان تصل القوات الاسرائيلية إلى العاصمة بيروت، مثلما حدث عام 1978 عندما دفعت إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية إلى نهر الليطاني وطاردتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت في عام 1982، وأجبرتها على الإخلاء.

واعلنت اسرائيل فجر الثلاثاء اطلاق عملية عسكرية برية وصفتها بالمحدودة تستغرق ايام او اسابيع تهدف لضرب قدرات حزب الله.