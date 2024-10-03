أمنية عدن تناقش عدة ملفات بينها تحركات مشبوهة لخلايا حوثية

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن برئاسة وزير الدولة محافظ المحافظة أحمد لملس ، اليوم الخميس، جملة من المواضيع ذات الصلة بالاجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، مستجدات الاوضاع الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، والتحديات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية، والخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها للتغلب عليها، اضافة الى الآليات والكفيلة لمجابهة الآفة المضرة بالمجتمع من خلال دعم جهود إدارة مكافحة المخدرات في هذا الجانب.

وتطرق الاجتماع، إلى مشكلة استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي والمخاطر المترتبة منها، وجهود التنسيق الواجب اتباعها مع المنظمات الدولية ذات العلاقة للقيام بدورها ومسؤولياتها تجاههم، وكذا التحركات المشبوهة لخلايا المليشيات الحوثية في المحافظات المجاورة لزعزعة واستهداف الأمن والاستقرار، ودور الاجهزة الامنية المختصة في مواجهتها، ونتائج الحملة التي نفذتها شرطة السير لاستكمال ترقيم السيارات المجهولة والاهداف المحققة منها.

وأشادت اللجنة، بالإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في ضبط العناصر والخلايا الحوثية..مؤكدة على أهمية الحفاظ على الحس الأمني العالي لمنتسبي الأجهزة الأمنية، وتكثيف الجهود لضبط أي عناصر تستهدف الأمن والاستقرار، ومساندة جهود الحملة الأمنية لمنع حمل السلاح ومكافحة المظاهر المسلحة بالعاصمة المؤقتة عدن.