العيسي يرفض استقالة مدرب منتخب الشباب ويقر بعدم صرف مستحقاته ومكافأة التأهل

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعترف رئيس اتحاد كرة القدم، بعدم مكافأة تأهل المنتخب فور انتهاء التصفيات، في الوقت الذي أبدى التزامه بمنح اللاعبين وطاقم البعثة حقوقهم في الوقت الذي يتم فيه استخراج المخصصات المتعلقة بمكافأة التأهل.

وأكد رئيس الإتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي رفضه قبول استقالة مدرب المنتخب الوطني للشباب محمد البعداني، بعد إعلان استقالته من تدريب المنتخب الوطني.

ويوم أمس الأول، أعلن المدرب الوطني لمنتخب الشباب محمد حسن البعداني، استقالته من تدريب المنتخب لعدم صرف رواتبه ومستحقاته المالية من قبل اتحاد كرة القدم، بالإضافة لسوء العلاقة بينه وبين الإتحاد الذي لم يتواصل أو يرد على رسائل المدرب الذي قاد المنتخب الأيام الماضية لنهائيات آسيا 2025م.

وأقر الشيخ العيسي في تصريح لبرنامج استاد الجماهير لقناة اليمن الفضائية، بوجود مستحقات مالية للمدرب البعداني، متعهدا بصرفها بأقرب وقت ممكن.

وقال العيسي، إن الاتحاد يتعامل بشكل مؤسسي ولم تصله استقالة المدرب بشكل رسمي وبالتالي فإن الاستقالة غير مقبولة، مشيرا إلى أنه سيتم الجلوس مع المدرب البعداني الذي قال بأنه "من الكوادر الوطنية المميزة"، مثمنا تفانيه في الأعمال الموكلة إليه.

وأشار إلى أن الاتحاد ملتزم بصرف مكافأة اللاعبين بحسب اللائحة المالية للاتحاد سواء المتعلقة بالفوز في المباريات او التعادل في التصفيات أو مكافأة التأهل للنهائيات بحسب اللائحة والتي تشكل التزام للاتحاد سيعمل على متابعة الجهات المختصة وصرفها فور استخراجها.

وأوضح أن الاتحاد يعمل في ظل ظروف صعبة واستثنائية ويحرص على المشاركة في كل البطولات وتوفير كافة متطلبات مشاركة المنتخبات الوطنية في مختلف الاستحقاقات الخارجية وتهيئة المناخات الملائمة والمعسكرات الإعدادية.

وأكد أن الاتحاد يُعد برنامجاً يتضمن إقامة معسكر إعدادي داخلي خلال شهر ديسمبر المقبل ويعقبه معسكر خارجي استعداداً للنهائيات الآسيوية وبما يمكن المنتخب من الظهور بصورة جيدة وتحقيق نتائج إيجابية.

وطالب العيسي، مختلف الجهات والقطاع الخاص بالمبادرة في تكريم المنتخب لتحقيقه إنجاز التأهل إلى نهائيات آسيا بجدارة واستحقاق، والمساهمة الفاعلة في إنجاح فترة التحضيرات للمشاركة في النهائيات.

وفي وقت سابق، أكد المدرب الوطني لمنتخب الشباب، في تصريحات تلفزيونية، أن استقالته من تدريب المنتخب قرار لا رجعة عنه، متهما أمين عام اتحاد كرة القدم حميد الشيباني بالوقوف خلف ضياع حقوقه المالية، وعدم تمكينه من العقد بينه وبين الإتحاد، وزيادة حدة الخلاف بين البعداني واتحاد الكرة، بالإضافة للضغط الكبير من الجماهير الرياضية اليمنية على أداء المدرب خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا.

ووصل المدرب البعداني بمنتخب الشباب الوطني لنهائيات آسيا بعد قياداته للمنتخب في منافسات المجموعة السادسة التي ضمت منتخبات (اليمن ـ اندونيسيا ـ تيمور الشرقية ـ جزر المالديف).

وتأهل شباب اليمن كأفضل ثاني بين خمس منتخبات نالت أفضل ثاني، فيما خطف بطاقة التأهل منتخب أندونيسيا عن المجموعة السادسة بتصدره المجموعة بسبع نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني للشباب.