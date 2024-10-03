جوجل تضيف مزايا ذكاء اصطناعي جديدة

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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تضيف جوجل زر الإدراج السريع المتعدد الوظائف المخصص لوظائف الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة كروم بوك.

ويعمل الزر بصفته مفتاح Caps، ويفتح قائمة جديدة مع إمكانية الوصول إلى أداة Help me write التي يدعمها Gemini، والبحث عن الرموز التعبيرية وصور GIF، وسجل التصفح الأخير لنسخ الروابط بسرعة، والبحث المتكامل في Google Drive، والأدوات لإجراء حسابات سريعة، وإضافة تواريخ، أو تحويل الوحدات.

وفي الوقت الحالي، لا يتوفر زر الإدراج السريع إلا عبر جهاز سامسونج جالاكسي كروم بوك بلس. وقالت جوجل إنها تخطط لإضافة الزر إلى أجهزة كروم بوك إضافية في المستقبل ليحل محل زر البحث أو المشغل.

وتتوفر هذه القائمة الجديدة لجميع مستخدمي كروم بوك من خلال اختصار Launcher Key + F.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت جوجل أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي ومولد خلفيات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لأجهزة كروم بوك بلس، وتقدم جوجل الآن أداة Help me read التي تلخص جميع الملفات بتنسيق PDF أو المقالات أو مواقع الويب بسرعة، كما يمكنك أيضًا طرح أسئلة متابعة، مثل مساعدي الذكاء الاصطناعي الآخرين.

وتحصل أجهزة كروم بوك الآن على ميزة الترجمة المباشرة، التي تعرض التسميات التوضيحية بأكثر من 100 لغة لمحتوى، مثل اجتماع زوم أو بث يوتيوب أو ملف فيديو محلي.

وتعمل الشركة أيضًا على تحسين مكالمات الفيديو باستخدام محاكاة الميكروفون القائمة على الذكاء الاصطناعي لتقليل الضوضاء وصدى الغرفة للحصول على صوت واضح.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تعديل إعدادات المظهر في مكالمات الفيديو لضبط الإضاءة والسطوع.

ويمكن لتطبيق مسجل جوجل عبر Pixel ترجمة الصوت باستخدام ميزة تحويل الكلام إلى نص المدمجة، وتتيح الشركة الآن ذلك عبر أجهزة كروم بوك مع مزايا اكتشاف المتحدث وملخص الترجمة.

ويوجد الكثير من التحديثات لجميع أجهزة كروم بوك، إذ تثبت جوجل الآن تطبيق ويب Gemini في الرف حتى تتمكن من الوصول بسرعة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى فتح المتصفح.

وتمنحك ميزة ملخصات الترحيب نظرة عامة مرئية على آخر مكان كنت فيه عبر أي جهاز. كما تعرض لك اقتراحات لأشياء، مثل مقال كنت تقرأه عبر كروم على جهاز أندرويد أو iOS. كما تعرض لك ملخصات الترحيب تذكيرات للانضمام إلى المكالمة القادمة أو إظهار اختصار لملف فتحته سابقًا.

وتحصل أجهزة كروم بوك أيضًا على أوضاع تركيز قابلة للتخصيص، على غرار ميزة التركيز في iOS، التي تشغل وضع عدم الإزعاج بعد تحديد مدة زمنية.

ويمكنك أيضًا تشغيل أصوات بيضاء من خلال المناظر الصوتية أو تحديد قائمة تشغيل يوتيوب ميوزك. وعلاوة على ذلك، يسمح ChromeOS للمستخدمين بتثبيت الملفات على رف كروم بوك لسهولة الوصول إليها عند الاتصال بالإنترنت أو عدم الاتصال بالإنترنت.

وأضافت الشركة أيضًا أن تطبيق Goodnotes، وهو تطبيق شائع لتدوين الملاحظات في قطاع التعليم، أصبح الآن مُحسَّنًا لأجهزة كروم بوك التي تدعم طريقة إدخال القلم