قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن وبلدات في الضفة.. وتخلي 3 منازل بجنين تمهيدا لتفجيرها

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة فجر الخميس.

ودخلت قوات الاحتلال بآليات وعشرات الجنود مدينة نابلس، بالإضافة لاقتحام بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

ومساء الأربعاء، أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 عائلات فلسطينية في قريتين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، على إخلاء منازلهم، وحولها إلى ثكنات عسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي أخلت مساء الأربعاء عائلة من منزلها قسرا، وحولته إلى ثكنة عسكرية في قرية عانين غرب مدينة جنين”.

ونقلت الوكالة عن صاحب المنزل ياسر ياسين (61 عاما) قوله “إن الجيش اقتحم منزله، وأجبره وعائلته المكونة من زوجته (56 عاما) ونجله (30 عاما) على إخلائه قسرا، وحوله إلى ثكنة عسكرية”.

وبحسب الوكالة، فإن “قوات الاحتلال أخلت قسرا عائلتي المواطنين عبد السلام أحمد زيد وشقيقه محمد، من بناية مكونة من طابقين، في قرية نزلة الشيخ زيد جنوب غرب جنين، وحولتها إلى ثكنة عسكرية”.

وبموازاة حربه على قطاع غزة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم، ما أدى إلى استشهاد 722 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال حوالي 11 ألفا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وبدعم مطلق من الولايات المتحدة، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم