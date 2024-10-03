بهدف مذهل.. صلاح يتربع على عرش الأفارقة في دوري الأبطال ويحقق رقما غير مسبوق في تاريخ ليفربول

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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واصل محمد صلاح كتابة التاريخ مع نادي ليفربول، بعدما قاده لتحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه بولونيا الإيطالي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وصنع صلاح الهدف الأول لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 11، قبل أن يحرز النجم المصري بنفسه الهدف الثاني بطريقة مذهلة، بعدما توغل بالكرة من الجانب الأيمن حتى اقتحم منطقة الجزاء، موجها تسديدة مركزة استقرت على إثرها الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس مرمى بولونيا.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، أن صلاح بهذا الهدف أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول على الإطلاق يسجل في خمس مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا على أرضه.

ومن جانبها، قالت شبكة "سكواكا"، إن صلاح أصبح أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 45.

وتفوق "الفرعون" على أسطورة كرة القدم الإيفوارية ديديه درغبا الذي سجل 44 هدفا في دوري الأبطال، والنجم الكاميروني صامويل إيتو صاحب الـ30 هدفا في أمجد البطولات الأوروبية.