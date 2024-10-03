بهدف مذهل.. صلاح يتربع على عرش الأفارقة في دوري الأبطال ويحقق رقما غير مسبوق في تاريخ ليفربول مكتب الصناعة في مأرب يتلف ٢١ طناً من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية التخفي والسرعة والتوجيه.. ما الفرق بين الصواريخ الباليستية والفرط صوتية والكروز؟ مأرب.. توجيهات عسكرية بالضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن المسافرين تفاصيل الرسالة الأخيرة من خامنئي لحسن نصر الله قبل مقتله الحوثي يتحسس رأسه بعد تمكن إسرائيل من تصفية «نصر الله» أردوغان يحذر إسرائيل من عواقب اجتياح لبنان.. ويخاطبها سوف يتم إيقافها عاجلا أم آجلا عقوبات أمريكية جديدة تستهدف فرد وأربع شركات تورطت في شراء أسلحة وتهريب أموال لمليشيات الحوثي سفارة اليمن ببيروت تكشف عن تعذر تسيير رحلات جوية وتحدد بدائل برية حركات الكفاح:الجيش السوداني يحقق انتصارا ساحقا على قوات الدعم السريع في واحدة من أكبر المعارك
واصل محمد صلاح كتابة التاريخ مع نادي ليفربول، بعدما قاده لتحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه بولونيا الإيطالي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
وصنع صلاح الهدف الأول لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 11، قبل أن يحرز النجم المصري بنفسه الهدف الثاني بطريقة مذهلة، بعدما توغل بالكرة من الجانب الأيمن حتى اقتحم منطقة الجزاء، موجها تسديدة مركزة استقرت على إثرها الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس مرمى بولونيا.
وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، أن صلاح بهذا الهدف أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول على الإطلاق يسجل في خمس مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا على أرضه.
ومن جانبها، قالت شبكة "سكواكا"، إن صلاح أصبح أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 45.
وتفوق "الفرعون" على أسطورة كرة القدم الإيفوارية ديديه درغبا الذي سجل 44 هدفا في دوري الأبطال، والنجم الكاميروني صامويل إيتو صاحب الـ30 هدفا في أمجد البطولات الأوروبية.