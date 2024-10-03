مكتب الصناعة في مأرب يتلف ٢١ طناً من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - سبأ

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نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية مدينة مأرب، اليوم، عملية اتلاف لـ ٢١ طناً من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية جرى ضبطها من قبل فرق التفتيش للسوق المحلي خلال شهر سبتمبر الماضي.

واشاد مدير عام المديرية محمد صالح بن جلال، بالجهود التي يبذلها مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية لحماية المستهلك من السلع والمنتجات المنتهية وغير الصالحة للاستخدام الادامي والمقلدة والمخالفة للمواصفات، ومراقبة مستوى الاستقرار في السوق بالمواد التموينية ومنع التلاعب بها وباسعارها من ضعاف النفوس.

وشدد على ضرورة بذل الجهود لكشف المخالفات التي يتم اخفائها من قبل التجار بأحترافية، واتخاذ عقوبات واجراءات مشددة بحق المخالفين، واستغلال حاجات المواطنين، والتلاعب بالمواد واسعارها واوزانها ومواصفاتها وتاريخ استهلاكها.

من جانبه اوضح مدير مكتب الصناعة بالمديرية ماجد شعلان، ان مكتب الصناعة نفذ خلال العام الجاري العديد من عمليات الاتلاف لمواد غذائية واستهلاكية متنوعة جرى ضبطها في السوق اما منتهية او غير صالحة للاستخدام الادمي او مقلده.. مشيرا الى ان عملية الاتلاف تأتي بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية المنظمة لهذه العملية.

واكد شعلان ان مكتب الصناعة والتجارة وفرق التفتيش الميدانية مستمرة في مراقبة السوق وضبط المخالفات وتنظيم النشاط التجاري وحماية المستهلك من الاستغلال او الغش، حفاظا على صحته وامواله، الى جانب مراقبة مستوى التموين للسوق وتوافر المواد الغذائية والاستهلاكية لضمان عدم التلاعب بها وافتعال ازمات بهدف الجشع وخلق سوق سوداء..داعيا المواطنين الى التعاون مع المكتب والابلاغ عن اي مخالفة يجدونها في السوق.