مأرب.. توجيهات عسكرية بالضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن المسافرين تفاصيل الرسالة الأخيرة من خامنئي لحسن نصر الله قبل مقتله الحوثي يتحسس رأسه بعد تمكن إسرائيل من تصفية «نصر الله» أردوغان يحذر إسرائيل من عواقب اجتياح لبنان.. ويخاطبها سوف يتم إيقافها عاجلا أم آجلا عقوبات أمريكية جديدة تستهدف فرد وأربع شركات تورطت في شراء أسلحة وتهريب أموال لمليشيات الحوثي سفارة اليمن ببيروت تكشف عن تعذر تسيير رحلات جوية وتحدد بدائل برية حركات الكفاح:الجيش السوداني يحقق انتصارا ساحقا على قوات الدعم السريع في واحدة من أكبر المعارك رئيس هيئة الأركان العامة ومعه قادة المناطق العسكرية 7 وعدد من مدراء الدوائر يبحثون مع قائد القوات المشتركة عدد من الملفات العسكرية رئيس الوزراء يقدم لقيادة قوات التحالف رؤية الحكومة لتطوير أداء المؤسسة العسكرية والأمنية سيناريوهات دخول الحوثيين على خط المواجهة
شدد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة العناصر الشريرة وقطاع الطرق والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة تنقل المركبات وأمن المسافرين المارين في الخط الدولي.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء، مواقع وحدات تامين وحماية الطريق الدولي مأرب – العبر واجتماعه بقادة مهمة حماية الخط الدولي.
وخلال الزيارة اطلع اللواء الأشول، على جاهزية الأبطال المرابطين في المواقع والنقاط التابعة للوحدات، ونقل لهم تحيات وتهاني القيادة العسكرية، بمناسبة العيد الـ 62 من ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.
وأشاد اللواء الأشول بدور أبطال وحدات مهمة حماية الطريق في تأمين الخط الدولي حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.