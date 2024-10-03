مأرب.. توجيهات عسكرية بالضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن المسافرين

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة العناصر الشريرة وقطاع الطرق والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة تنقل المركبات وأمن المسافرين المارين في الخط الدولي.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء، مواقع وحدات تامين وحماية الطريق الدولي مأرب – العبر واجتماعه بقادة مهمة حماية الخط الدولي.

وخلال الزيارة اطلع اللواء الأشول، على جاهزية الأبطال المرابطين في المواقع والنقاط التابعة للوحدات، ونقل لهم تحيات وتهاني القيادة العسكرية، بمناسبة العيد الـ 62 من ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.

وأشاد اللواء الأشول بدور أبطال وحدات مهمة حماية الطريق في تأمين الخط الدولي حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.