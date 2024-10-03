آخر الاخبار

مأرب.. توجيهات عسكرية بالضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن المسافرين تفاصيل الرسالة الأخيرة من خامنئي لحسن نصر الله قبل مقتله الحوثي يتحسس رأسه بعد تمكن إسرائيل من تصفية «نصر الله» أردوغان يحذر إسرائيل من عواقب اجتياح لبنان.. ويخاطبها سوف يتم إيقافها عاجلا أم آجلا عقوبات أمريكية جديدة تستهدف فرد وأربع شركات تورطت في شراء أسلحة وتهريب أموال لمليشيات الحوثي سفارة اليمن ببيروت تكشف عن تعذر تسيير رحلات جوية وتحدد بدائل برية حركات الكفاح:الجيش السوداني يحقق انتصارا ساحقا على قوات الدعم السريع في واحدة من أكبر المعارك رئيس هيئة الأركان العامة ومعه قادة المناطق العسكرية 7 وعدد من مدراء الدوائر يبحثون مع قائد القوات المشتركة عدد من الملفات العسكرية رئيس الوزراء يقدم لقيادة قوات التحالف رؤية الحكومة لتطوير أداء المؤسسة العسكرية والأمنية سيناريوهات دخول الحوثيين على خط المواجهة

مأرب.. توجيهات عسكرية بالضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن المسافرين

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 98

 

شدد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة العناصر الشريرة وقطاع الطرق والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة تنقل المركبات وأمن المسافرين المارين في الخط الدولي.


جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء، مواقع وحدات تامين وحماية الطريق الدولي مأرب – العبر واجتماعه بقادة مهمة حماية الخط الدولي.

 

وخلال الزيارة اطلع اللواء الأشول، على جاهزية الأبطال المرابطين في المواقع والنقاط التابعة للوحدات، ونقل لهم تحيات وتهاني القيادة العسكرية، بمناسبة العيد الـ 62 من ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.

 

وأشاد اللواء الأشول بدور أبطال وحدات مهمة حماية الطريق في تأمين الخط الدولي حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

إقراء أيضاً
الحوثي يتحسس رأسه بعد تمكن إسرائيل من تصفية «نصر الله»
عقوبات أمريكية جديدة تستهدف فرد وأربع شركات تورطت في شراء أسلحة وتهريب أموال لملي
سفارة اليمن ببيروت تكشف عن تعذر تسيير رحلات جوية وتحدد بدائل برية
حركات الكفاح:الجيش السوداني يحقق انتصارا ساحقا على قوات الدعم السريع في واحدة من
رئيس هيئة الأركان العامة ومعه قادة المناطق العسكرية 7 وعدد من مدراء الدوائر يبحث
رئيس الوزراء يقدم لقيادة قوات التحالف رؤية الحكومة لتطوير أداء المؤسسة العسكرية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول