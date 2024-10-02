أردوغان يحذر إسرائيل من عواقب اجتياح لبنان.. ويخاطبها سوف يتم إيقافها عاجلا أم آجلا عقوبات أمريكية جديدة تستهدف فرد وأربع شركات تورطت في شراء أسلحة وتهريب أموال لمليشيات الحوثي سفارة اليمن ببيروت تكشف عن تعذر تسيير رحلات جوية وتحدد بدائل برية حركات الكفاح:الجيش السوداني يحقق انتصارا ساحقا على قوات الدعم السريع في واحدة من أكبر المعارك رئيس هيئة الأركان العامة ومعه قادة المناطق العسكرية 7 وعدد من مدراء الدوائر يبحثون مع قائد القوات المشتركة عدد من الملفات العسكرية رئيس الوزراء يقدم لقيادة قوات التحالف رؤية الحكومة لتطوير أداء المؤسسة العسكرية والأمنية سيناريوهات دخول الحوثيين على خط المواجهة تحذيرات من مجاعة وشيكة في اليمن السعودية تحذر من انخفاض سعر برميل النفط الواحد الى 50 دولاراً بينما العالم يخشى حرباً عالمية ثالثة.. عيدروس الزبيدي يغرد خارج السرب متحدثاً عن خيارات مفتوحة لإعلان الإنفصال وأن صبره ليس ضعفاً
أعلنت الإدارة الامريكية فرض عقوبات على فرد وأربع شركات “ساهمت في تسهيل عمليات شراء الأسلحة والتهريب وتوليد الأموال غير المشروعة” لمليشيا الحوثي الارهابية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مثايو ميلر، مواصلة استهداف أولئك الذين “يدعمون محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وإلحاق الأذى بالبحارة المدنيين”.
ووفق وزارة الخزانة الامريكية، “حصل الحوثيون على مكونات ذات استخدام مزدوج بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات من شركة (Shenzhen Jinghon Electronics Limited) للإلكترونيات المحدودة التي تتخذ من جمهورية الصين الشعبية مقراً لها، والتي استخدمتها قواتهم لتعزيز جهود إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار محلياً”.
وضمن الشركات المستهدفة بالعقوبات، أشارت وزارة الخزانة إلى أن سفينة الشحن إيزومو (IMO: 9249324) التي ترفع علم الجابون حاليًا نقلت منتجات بترولية نيابة عن شركة واجهة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية (AFGS) الخاضعة للعقوبات وهي شركة سيبهر إنرجي جهان ناما بارس (Sepehr Energy). كما نقلت سفينة الشحن إيزومو منتجات بترولية لصالح شبكة المسؤول المالي الحوثي الخاضع للعقوبات سعيد الجمل”. وقد قدمت شبكة سعيد الجمل “عشرات الملايين من الدولارات من عائدات مبيعات النفط غير المشروعة لدعم تمويل هجمات الحوثيين ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر”.
كما اتهمت الولايات المتحدة ”حسن أحمد حسن محمد الكحلاني (حسن الكحلاني) المقيم في إيران بتسهيل جهود تهريب الأسلحة التي يبذلها الحوثيون، كما نسق الكحلاني إخفاء ونقل المساعدات الإيرانية الفتاكة إلى قوات الحوثيين”.