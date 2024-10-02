سفارة اليمن ببيروت تكشف عن تعذر تسيير رحلات جوية وتحدد بدائل برية

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بشكل مفاجئ لكل اليمنيين العالقين في لبنان

أعلنت السفارة اليمنية في بيروت، تعذر تسيير رحلات جوية لمغادرة لبنان، بعد يومين من دعوتها الرعايا اليمنيين لمغادرة لبنان.

وقالت السفارة في حسابها على منصة فيسبوك، بأنها "تبذل مساعي كبيرة لتسيير رحلة لمن يرغب في السفر، الا أنه تعذر تحقيق هذه الغاية" مشيرة إلى تعذر الحصول على رحلات جوية لنقل الرعايا اليمنيين.

وأضافت "أن من لم يستطع الحصول على حجز بالطيران التجاري عليه البحث عن حل بديل من خلال السفر عبر البر الى سوريا ومن ثم الى الأردن (تأشيرة عبور).

وطالبت الراغبين بالسفر برا تسجيل اسمه ورقم هاتفه وإرسال صورة من جواز سفره للإستفادة من الوقت لمخاطبة السفارتين السورية والأردنية للحصول على التأشيرات المطلوبة.

ويوم أمس الأول، طالبت سفارة الجمهورية اليمنية في لبنان، رعاياها بمغادرة المدن اللبنانية، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده لبنان.

ومنذ يوم الجمعة الماضية، تصاعدت الأعمال العسكرية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني عقب اغتيال أمينه العام بغارة إسرائيلية استهدفت مقر الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، في الوقت الذي بدأت إسرائيل توغل محدود في جنوب لبنان.