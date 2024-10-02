رئيس هيئة الأركان العامة ومعه قادة المناطق العسكرية 7 وعدد من مدراء الدوائر يبحثون مع قائد القوات المشتركة عدد من الملفات العسكرية

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بحث رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، مع قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية الفريق الركن فهد السلمان، أوجه التعاون والتكامل في المجال العسكري والتنسيق المشترك في سبيل تعزيز الأمن القومي والبحري ومكافحة الإرهاب.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره قادة المناطق العسكرية السبع وعدد من مدراء الدوائر وقادة القوات المشتركة، استعراض المستجدات على الساحة الوطنية والوضع الميداني على امتداد مسرح العمليات للجمهورية اليمنية في ظل تصاعد الأعمال العدائية لتنظيم جماعة الحوثي الارهابية وداعمتها إيران.
وبحث اللقاء سبل تعزيز الدعم والإسناد المستمر الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية، في الجوانب العملياتية واللوجستية والفنية والمجالات التدريبية والتأهيلية بما يُساهم في تعزيز جاهزية القوات للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية بكفاءة واقتدار ورفد قدراتها المختلفة في معركة الدفاع العربي المشترك واستعادة استقرار وأمن اليمن والمشاركة الفاعلة في جهود مكافحة الإرهاب والتهريب وتعزيز الأمن البحري والعالمي.
ونوه الفريق بن عزيز، بمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وقيادته الشرعية، ووقفتهم الأخوية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني، في مختلف المراحل والمستويات. معبرًا عن تطلعه لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي فيما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويحقق أمنهما واستقرارهما.