رئيس الوزراء يقدم لقيادة قوات التحالف رؤية الحكومة لتطوير أداء المؤسسة العسكرية والأمنية

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء لقيادة القوات المشتركة لتحالف رؤية الحكومة لتطوير أداء المؤسسة العسكرية والأمنية.

كما استعرض مسار الإصلاحات التي تم تنفيذها لمنفذ بما يساعد على بناء جيش قوي وفق أسس مهنية والدعم المطلوب من القوات المشتركة.

جاء هذا خلال زيارة قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع قيادة القوات المشتركة، جرى خلاله، استعراض جوانب التكامل والتنسيق والتواصل بين الحكومة والقوات المشتركة في مختلف الجوانب المتعلقة بالمعركة المصيرية والوجودية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة الى الهجمات الإرهابية المستمرة على الملاحة الدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، وعدد من القيادات.