تحذيرات من مجاعة وشيكة في اليمن

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أطلق مركز للدراسات الاستراتيجية تحذيرًا خطيرًا حول تزايد خطر المجاعة في اليمن، مشيرًا إلى أن البلاد قد تواجه مجاعة شاملة إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية والسياسية في التدهور.

ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد المعاناة الناتجة عن انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين منذ عام 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل يجعلها غير متاحة لشرائح واسعة من السكان.

وأشار مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إلى ان الحرب المستمرة في اليمن منذ سنوات أدت إلى تدمير سبل العيش لملايين المواطنين، حيث فقد الآلاف وظائفهم نتيجة تدمير البنية التحتية وتعطيل الاقتصاد، بينما أجبرت آخرين على النزوح من منازلهم وفقدان مصادر رزقهم.

ولفت مركز المخا إلى أن هذه العوامل أدت إلى زيادة عدد اليمنيين الذين يعيشون في حالة فقر مدقع وجوع، حيث حذرت تقارير دولية من أن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وأضاف المركز أن تراجع الدعم المالي من الدول الإقليمية، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات، وتقلص المساعدات الإنسانية الدولية بسبب الأزمات العالمية الأخرى مثل الحرب في أوكرانيا، ساهم في تفاقم هذه الأزمة.

ودعا مركز المخا الدول الإقليمية والدولية إلى تكثيف جهودها الإنسانية، وضخ المزيد من الدعم المالي لتحسين أوضاع المواطنين وإنقاذ البلاد من مجاعة كارثية تلوح في الأفق.