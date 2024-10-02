السعودية تحذر من انخفاض سعر برميل النفط الواحد الى 50 دولاراً بينما العالم يخشى حرباً عالمية ثالثة.. عيدروس الزبيدي يغرد خارج السرب متحدثاً عن خيارات مفتوحة لإعلان الإنفصال وأن صبره ليس ضعفاً مسئول أممي وآخر محلي يكشفان عن وضع ميناء الحديدة بعد الغارات الإسرائيلية وما المواقع الحيوية التي استهدفت جيش الإحتلال يكشف عن خسائره بعد القصف الصاروخي الإيراني الشرعية تعرض على التحالف رؤية جديدة لتطوير القوات المسلحة اليمنية والدعم المطلوب لذلك الحوثيون يهددون بضرب مصالح أمريكا وبريطانيا ويعلنون تنفيذ هجوم جديد على إسرائيل الحكومة اليمنية تدعو روسيا للإستثمار في بلادنا والأخيرة ترحب عشرات القتلى والمصابين من الجنود الإسرائيليين في كمين محكم أعلن عنه حزب الله اليوم اول اشتباك بري مباشر بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان اشتعال حرب عالمية ثالثة..و ترامب يحذر ووسائل التواصل تشتعل
في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالتصعيد الكبير في منطقة الشرق الأوسط، والتطورات المتسارعة خلال الايام والساعات الماضية في غزة وجنوب لبنان واخيرا قصف ايران امس، إسرائيل وتوعد الاخيرة بالرد، خرج رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي للحديث عن ان الخيارات مفتوحة لتحقيق انفصال جنوب اليمن، في اشارة ربما الى استخدام القوة، كإحدى الخيارات.
عيدروس الزبيدي، الذي يشغل أيضا منصب عضو في المجلس الرئاسي، قال في فعالية بولاية شيكاغو الأمريكية، أن الانتقالي قادر على انتزاع الانفصال بالطرق التي يراها مناسبة مشيراً إلى أن الخيارات مفتوحة لتحقيق ذلك.
ولفت إلى أن الانتقالي لن يتوانى في اتخاذ القرارات المصيرية وأن صبره ليس ضعفاً أو تراجعاً عن ما أسماها الأهداف والغايات، مضيفا أنه لا سلام ولا استقرار إلا بتحقيق الانفصال.