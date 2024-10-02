بينما العالم يخشى حرباً عالمية ثالثة.. عيدروس الزبيدي يغرد خارج السرب متحدثاً عن خيارات مفتوحة لإعلان الإنفصال وأن صبره ليس ضعفاً

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالتصعيد الكبير في منطقة الشرق الأوسط، والتطورات المتسارعة خلال الايام والساعات الماضية في غزة وجنوب لبنان واخيرا قصف ايران امس، إسرائيل وتوعد الاخيرة بالرد، خرج رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي للحديث عن ان الخيارات مفتوحة لتحقيق انفصال جنوب اليمن، في اشارة ربما الى استخدام القوة، كإحدى الخيارات.

عيدروس الزبيدي، الذي يشغل أيضا منصب عضو في المجلس الرئاسي، قال في فعالية بولاية شيكاغو الأمريكية، أن الانتقالي قادر على انتزاع الانفصال بالطرق التي يراها مناسبة مشيراً إلى أن الخيارات مفتوحة لتحقيق ذلك.

ولفت إلى أن الانتقالي لن يتوانى في اتخاذ القرارات المصيرية وأن صبره ليس ضعفاً أو تراجعاً عن ما أسماها الأهداف والغايات، مضيفا أنه لا سلام ولا استقرار إلا بتحقيق الانفصال.