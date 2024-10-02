جيش الإحتلال يكشف عن خسائره بعد القصف الصاروخي الإيراني

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أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء تضرر بعض قواعده العسكرية إثر الهجوم الصاروخي الإيراني الليلة الماضية.
وأفاد بأن الضربات ألحقت أضرارا بالمباني المكتبية ومناطق الصيانة الأخرى في القواعد، منوها إلى أن هذه الأضرار لا تؤثر على عمل القوات الجوية الإسرائيلية، حد قوله.
واضاف أن الهجوم لم يلحق أي أضرار بطائرات سلاح الجو، معتبرا أن جميع ضربات الصواريخ في القواعد الجوية كانت "غير فعالة"، مما يعني أنه لم يحدث أي ضرر للعمليات المستمرة لسلاح الجو الإسرائيلي.
وقال جيش الاحتلال إنه يقيس فعالية الهجوم على أساس حجم الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية والأصول الحيوية وعدد الضحايا، وليس عدد الصواريخ التي أصابت الهدف في النهاية. مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية نجحت في منع مثل هذه الأضرار والخسائر البشرية الكبيرة.
وشنت إيران على إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، هجوما صاروخيا على دفعتين واطلقت وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق استهدفت العديد من المناطق الإسرائيلية، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفروشان.