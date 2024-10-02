الشرعية تعرض على التحالف رؤية جديدة لتطوير القوات المسلحة اليمنية والدعم المطلوب لذلك

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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عرض الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على قيادة التحالف العربي، رؤية للحكومة اليمنية لتطوير أداء المؤسسة العسكرية والأمنية ومسار الإصلاحات المنفذ هذا الجانب، بما يساعد على بناء جيش قوي وفق أسس مهنية والدعم المطلوب من القوات المشتركة.

وفي التفاصيل، زار بن مبارك، اليوم الأربعاء، مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض، وكان في استقباله قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، وعدد من القيادات.

وعقد بن مبارك اجتماعاً مع قيادة القوات المشتركة، جرى خلاله، استعراض جوانب التكامل والتنسيق والتواصل بين الحكومة والقوات المشتركة في مختلف الجوانب المتعلقة بالمعركة المصيرية والوجودية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة الى الهجمات الإرهابية المستمرة على الملاحة الدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وفق وكالة سبأ.

وثمن رئيس الوزراء، دور قيادة قوات التحالف، والتضحيات الكبيرة التي قدمها الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، دفاعاً عن تطلعات الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتخفيف معاناته الإنسانية، ودعم جهود التنمية وإعادة الاعمار في اليمن.