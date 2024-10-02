الحوثيون يهددون بضرب مصالح أمريكا وبريطانيا ويعلنون تنفيذ هجوم جديد على إسرائيل

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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هدد الحوثيون الذين تدعمهم ايران في اليمن، اليوم الأربعاء باستهداف مصالح امريكا وبريطانيا في المنطقة وقالوا أن دعم أمريكا وبريطانيا المستمر لإسرائيل سيضع مصالحهما تحت النار.

المتحدث العسكري باسم الجماعة قال في بيان مقتضب- تابعه محرر مأرب برس-: "لن نتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد إسرائيل ومن يقف خلفها حتى وقف الحرب على غزة ولبنان".

واعلن أن جماعته استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل بثلاثة صواريخ مجنحة من طراز "قدس 5" حد قوله.

واضاف: ''عملية اليوم استهدفت قاعده نيفاتيم ومنطقة روتم الصناعية في النقب المحتلة''.