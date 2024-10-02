مسئول أممي وآخر محلي يكشفان عن وضع ميناء الحديدة بعد الغارات الإسرائيلية وما المواقع الحيوية التي استهدفت جيش الإحتلال يكشف عن خسائره بعد القصف الصاروخي الإيراني الشرعية تعرض على التحالف رؤية جديدة لتطوير القوات المسلحة اليمنية والدعم المطلوب لذلك الحوثيون يهددون بضرب مصالح أمريكا وبريطانيا ويعلنون تنفيذ هجوم جديد على إسرائيل الحكومة اليمنية تدعو روسيا للإستثمار في بلادنا والأخيرة ترحب عشرات القتلى والمصابين من الجنود الإسرائيليين في كمين محكم أعلن عنه حزب الله اليوم اول اشتباك بري مباشر بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان اشتعال حرب عالمية ثالثة..و ترامب يحذر ووسائل التواصل تشتعل بنتيجة عريضة.. برشلونة يحقق أول فوز في دوري الأبطال بيان عاجل للجيش الإسرائيلي بخصوص هجماته الأخيرة على لبنان ..تفاصيل
هدد الحوثيون الذين تدعمهم ايران في اليمن، اليوم الأربعاء باستهداف مصالح امريكا وبريطانيا في المنطقة وقالوا أن دعم أمريكا وبريطانيا المستمر لإسرائيل سيضع مصالحهما تحت النار.
المتحدث العسكري باسم الجماعة قال في بيان مقتضب- تابعه محرر مأرب برس-: "لن نتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد إسرائيل ومن يقف خلفها حتى وقف الحرب على غزة ولبنان".
واعلن أن جماعته استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل بثلاثة صواريخ مجنحة من طراز "قدس 5" حد قوله.
واضاف: ''عملية اليوم استهدفت قاعده نيفاتيم ومنطقة روتم الصناعية في النقب المحتلة''.