الحكومة اليمنية تدعو روسيا للإستثمار في بلادنا والأخيرة ترحب

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قالت وكالة سبأ الحكومية، ان وزير النفط والمعادن، رئيس اللجنة اليمنية - الروسية، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، بحث في موسكو مع مدير شركة روس جيولوجيا الروسية، ديساتكين الكسي سرجيفيتش، تعزيز افاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن خاصة في قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية.
واكد الدكتور الشماسي، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على توفير المناخ والتسهيلات المناسبة للمستثمرين في مختلف القطاعات، مشيرا الى ان وزارة النفط والمعادن تعتزم تسمية العام المقبل 2025 عام التعدين للتأكيد على اهمية هذا القطاع الحيوي والمهم وللترويج لما تكتنزه بلادنا من فرص استثمارية في هذا المجال.
من جانبه استعرض مدير شركة روس جيولوجيا الروسية ديساتكين الكسي سرجيفيتش، اعمال وانشطة الشركة الحكومية والمتخصصة في قطاعات الجيولوجيا والنفط والغاز والمياه الجوفية.
واكد ترحيبه بدعوة حكومة اليمن للاستثمار في القطاعات التي تعمل الشركة فيها، ومتطلعا الى زيارتها خلال الفترة المقبلة للاطلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة.