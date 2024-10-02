عشرات القتلى والمصابين من الجنود الإسرائيليين في كمين محكم أعلن عنه حزب الله اليوم اول اشتباك بري مباشر بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان اشتعال حرب عالمية ثالثة..و ترامب يحذر ووسائل التواصل تشتعل بنتيجة عريضة.. برشلونة يحقق أول فوز في دوري الأبطال بيان عاجل للجيش الإسرائيلي بخصوص هجماته الأخيرة على لبنان ..تفاصيل أسعار النفط تواصل الارتفاع مع استمرار الهجمات في الشرق الأوسط معلومات لم تكن تعرفها… إسرائيل شنت 70 عملية سرية في لبنان مهدت للمرحلة الأولى من الدخول البري دوري أبطال أوروبا.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة مليشيات الحوثي تختطف 282 مدنيًا من 9 مديريات أمريكا تعلق على الضربة الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل
اعلن محمد عفيف مسئول الإعلام في حزب الله ان قوات الحزب أوقعت اليوم الاربعاء عدداً كبيراً من القتلى بصفوف القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات ببلدتي العديسة ومارون الراس جنوب لبنان.. مشيرا الى ان العدو يعتّم على الأمر.
وقالت تقارير اعلامية ان عشرات القتلى والجرجى الصهاينة سقطوا في عملية نوعية لعناصر حزب الله على الحدود اللبنانية شمال فلسطين المحتلة.
وقدرت بعض المصادر ان قتلى جيش الاحتلال ومصابيه يصل إلى 37 ضابطا وجنديا في الكمين المحكم الذي نفذه حزب الله.
وسائل إعلام عبرية افادت بمقــتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 20 باشتــباكات في العديسة جنوب لبنان.
وأعلن حزب الله، فجر الأربعاء، تصدّيه لقوة إسرائيلية برية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، مؤكداً أن عناصره أوقعت بالقوة بها خسائر وأجبرتها على التراجع.
وكان حزب الله اعلن اليوم الأربعاء أنه يخوض اشتباكات مع جنود الجيش الإسرائيلي الذين تسللوا إلى مارون الرأس، وأنه استهدف تجمعات تابعة لجنود الجيش في مستوطنات إسرائيلية، وهذه اول مواجهة مباشرة بين القوتين منذ اعلان اسرائيل بدء عملية برية ''محدودة'' جنوب لبنان.