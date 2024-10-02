اول اشتباك بري مباشر بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 179

أعلن حزب الله، فجر اليوم الأربعاء، تصدّيه لقوة إسرائيلية برية راجله حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان أن عناصره أوقعت بالقوة بها خسائر وأجبرتها على التراجع.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله اشتباكه مع قوة برية إسرائيلية منذ إعلان تل أبيب بدء توغلها البري جنوب لبنان، فجر الثلاثاء.

وكان حزب الله نفى في وقت سابق، الثلاثاء، ادعاءات تل أبيب بهذا الصدد، مؤكداً أنه لم تقع أي اشتباكات مباشرة بين عناصره وجيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان حتى ذلك الوقت.