بنتيجة عريضة.. برشلونة يحقق أول فوز في دوري الأبطال

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حقق فريق برشلونة فوزا عريضا على حساب ضيفه يونغ بويز السويسري بخماسية دون رد، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح المهاجم روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة مبكرا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضاعف رافينيا النتيجة بحلول الدقيقة 34.
وجاء بعدها الدور على المدافع إينيغو مارتينيز الذي سجل الهدف الثالث للفريق الكتالوني، قبل أن يعود ليفاندوفسكي في الدقيقة 51 ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والرابع لفريقه.
وأحرز مدافع يونغ بويز، محمد كامارا، الهدف الخامس لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81.
وبهذا الفوز، حصد فريق برشلونة أول ثلاث نقاط هذا الموسم في البطولة القارية، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام موناكو (1-2).
أما يونغ بويز، فقد تكبد الهزيمة الثانية تواليا بعد خسارته في الجولة الماضية أمام أستون فيلا بثلاثية دون رد