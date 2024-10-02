بيان عاجل للجيش الإسرائيلي بخصوص هجماته الأخيرة على لبنان ..تفاصيل

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في الأيام الأخيرة تم تنفيذ سلسلة من الهجمات استهدفت مواقع إنتاج الأسلحة وغيرها من البنى التحتية لـ"حزب الله" في جميع أنحاء لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الأربعاء، إن طائرات حربية شنت بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات وعلى مدار الأيام الأخيرة، سلسلة غارات دقيقة في أنحاء لبنان، استهدفت عددا من مواقع إنتاج أسلحة وبنى أخرى لـ"حزب الله" في المنطقة.
وأضاف البيان أنه "قبل الغارات تم اتخاذ خطوات عديدة من شأنها تقليص احتمالية إصابة المدنيين بما فيها توجيه إنذارات مسبقة إلى السكان في المنطقة"، مشيرا إلى أن "حزب الله يضع مواقع الإنتاج ووسائله القتالية في قلب المناطق المدنية لا سيما تحت مباني سكنية في قلب بيروت، ويعرض السكان المدنيين في تلك المناطق للخطر".
وختم الجيش الإسرائيل بأن "هذه الضربات تأتي بهدف ضرب قدرات حزب الله وتجريده منها ومن بناه التحتية العسكرية".
ويوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.
ويوم الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، قتل خلالها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قياديي الحزب