بيان عاجل للجيش الإسرائيلي بخصوص هجماته الأخيرة على لبنان ..تفاصيل أسعار النفط تواصل الارتفاع مع استمرار الهجمات في الشرق الأوسط معلومات لم تكن تعرفها… إسرائيل شنت 70 عملية سرية في لبنان مهدت للمرحلة الأولى من الدخول البري دوري أبطال أوروبا.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة مليشيات الحوثي تختطف 282 مدنيًا من 9 مديريات أمريكا تعلق على الضربة الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل لماذا نجحت استخبارات العدو الإسرائيلي في لبنان وفشلت في غزة؟ بعثة ايران لدى الأمم المتحدة تكشف عن نوعية الرد لبلادها في حال ردت إسرائيل على هجوم اليوم توجيه حكومي بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية من المسافرين في ميناء الوديعة معلومات حصرية تفضح أحدث منظومة مالية سرية للحوثيين - وثائق تثبت تورط المئات من شركات الصرافة
واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء الثاني من أكتوبر تشرين الأول، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومخاوف أن يتخذ الصراع الراهن صورة أوسع نطاقاً الأيام القادمة.
وكانت إيران وجهت أكثر من 180 صاروخاً باليسيتياً نحو إسرائيل أمس الثلاثاء، رداً على الهجمات الإسرائيلية الراهنة ضد لبنان. وأدت تلك الهجمات إلى دعم أسعار النفط، إذ أن إيران عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتج رئيسي للنفط في المنطقة.
ورداً على تلك التطورات، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل، بينما قالت طهران إن أي رد سيقابل "بدمار واسع النطاق"، مما أثار مخاوف من حرب أوسع نطاقاً.
في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل.
وحدد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً بشأن الشرق الأوسط اليوم الأربعاء. في الوقت نفسه، تجتمع لجنة وزارية من أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة.
ومن المقرر أن يرفع أوبك+ الإنتاج 180 ألف برميل يوميا اعتباراً من ديسمبر كانون الأول.
وبالتزامن مع كل تلك المستجدات، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5% خلال جلسة أمس الثلاثاء، وواصل تلك الوتيرة اليوم الأربعاء.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.4% إلى 74.62 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.6% مسجلة 70.95 دولار للبرميل