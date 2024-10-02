أسعار النفط تواصل الارتفاع مع استمرار الهجمات في الشرق الأوسط

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء الثاني من أكتوبر تشرين الأول، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومخاوف أن يتخذ الصراع الراهن صورة أوسع نطاقاً الأيام القادمة.

وكانت إيران وجهت أكثر من 180 صاروخاً باليسيتياً نحو إسرائيل أمس الثلاثاء، رداً على الهجمات الإسرائيلية الراهنة ضد لبنان. وأدت تلك الهجمات إلى دعم أسعار النفط، إذ أن إيران عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتج رئيسي للنفط في المنطقة.

ورداً على تلك التطورات، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل، بينما قالت طهران إن أي رد سيقابل "بدمار واسع النطاق"، مما أثار مخاوف من حرب أوسع نطاقاً.

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل.

وحدد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً بشأن الشرق الأوسط اليوم الأربعاء. في الوقت نفسه، تجتمع لجنة وزارية من أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة.

ومن المقرر أن يرفع أوبك+ الإنتاج 180 ألف برميل يوميا اعتباراً من ديسمبر كانون الأول.

وبالتزامن مع كل تلك المستجدات، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5% خلال جلسة أمس الثلاثاء، وواصل تلك الوتيرة اليوم الأربعاء.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.4% إلى 74.62 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.6% مسجلة 70.95 دولار للبرميل