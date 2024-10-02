دوري أبطال أوروبا.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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من المقرر أن تجرى اليوم الأربعاء العديد من المواجهات المثيرة للحماس ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في التشامبيونزليغ ضيفا ثقيلا على ليل الفرنسي، في حين يسعى بايرن ميونيخ الالماني إلى الثأر من خسارته أمام أستون فيلا الإنجليزي في نهائي عام 1982، ضمن منافسات الجولة الثانية من النسخة الجديدة للمسابقة القارية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة:

أتالانتا x شاختار - 19:45 (بتوقيت مكة المكرمة وموسكو)