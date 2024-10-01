بعثة ايران لدى الأمم المتحدة تكشف عن نوعية الرد لبلادها في حال ردت إسرائيل على هجوم اليوم

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 224

علقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الهجوم الصاروخي الكبير الذي استهدفت به طهران تل أبيب مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "إن الرد الإيراني القانوني والعقلاني والمشروع على الأعمال الإرهابية التي ارتكبها النظام الصهيوني والتي شملت استهداف المواطنين والمصالح الإيرانية وانتهاك السيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد تم تنفيذه على النحو الواجب".

وتابعت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "إذا تجرأ النظام الصهيوني على الرد أو ارتكب المزيد من الأعمال الشريرة، فسوف يتبع ذلك رد ساحق. وننصح الدول الإقليمية وأنصار الصهاينة بالتخلي عن هذا النظام".

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران ستستهدف قاعدتين جويتين ومقر الموساد هذا المساء.

وتابعت شبكة سي إن إن عن مراسلها في تل أبيب، إنه رأي تأثير الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل.

وأوضح مراسل شبكة سي إن إن، إنه رأى اصطدامين بالقرب من الفندق الذي يقيم به، ورأى واحدًا آخر إلى الشمال، بالإضافة إلى سماع أصوات انفجارات ووجود حرائق.

وأضاف مراسل الشبكة الأمريكية، أنه رأى عدة اعتراضات على الصواريخ في تل أبيب وتأثيرها على ساحل تل أبيب، مشيرا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت التأثيرات هي ضرب الصواريخ نفسها، أو شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها أو ربما بعض الصواريخ الاعتراضية نفسها.

قالت وكالة صابرين نيوز التابعة للحرس الثوري الإيراني، في منشور على تيليجرام: "تم تنفيذ السابع من أكتوبر من قبل وكلاء إيران، ويتم تنفيذ الأول من أكتوبر من قبل إيران نفسها. أكتوبر سعيد".

وحذر الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الثلاثاء، من أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.