توجيه حكومي بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية من المسافرين في ميناء الوديعة

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجّه وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان، اليوم بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية من المسافرين في ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت واتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.



مشيداً بجهود الاشقاء بالمملكة العربية السعودية ودعمهم السخي في دعم خطط التطوير بالميناء.



جاء ذلك خلال تفقده ،اليوم، سير العمل في ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت، واستمع من مدير الميناء عامر الصيعري، إلى شرح حول سير الخدمات المقدمة للمسافرين، والتجهيزات في أعمال التوسعة بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

كما اطلع وزير الداخلية، من مدير الجوازات بالميناء العقيد عبدالله الكثيري، لشرح عن القدرة الاستيعابية اليومية للمسافرين والواصلين عبر الميناء، واجراءات العمل في منظومة الرقابة الحدودية.



وأشرف وزير الداخلية على إجراءات تنفيذ خطة التدوير الوظيفي في إدارة الجوازات تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم (5- 6-7) لعام 2024م.

وترأس الوزير اجتماعاً ضم ممثلي الجهات ذات الاختصاص الأمنية والمدنية العاملة بالميناء، اشاد فيه بالجهود المبذولة في ميناء الوديعة في تقديم الخدمات للمواطنين..مؤكداً أهمية التنسيق المشترك لكل الادارات العاملة والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تسهيل اجراءات المواطنين والزوار وإظهاره بالمظهر الحضاري كونه واجهة البلد.

