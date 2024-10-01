بعثة ايران لدى الأمم المتحدة تكشف عن نوعية الرد لبلادها في حال ردت إسرائيل على هجوم اليوم توجيه حكومي بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية من المسافرين في ميناء الوديعة معلومات حصرية تفضح أحدث منظومة مالية سرية تعمل على نقل وغسل أموال الحوثيين - وثائق تثبت تورط المئات من شركات الصرافة توكل كرمان من لاهاي أمام تجمع عالمي: العالم يواجه الآن خطراً خطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية الاعلان عن إصابة سفينتين في هجومين قبالة سواحل اليمن مارب تدشن مارد الجمهورية...الدبابة التي مرغت انوف الحوثيين هيفاء وهبي تبكي على ما يحدث جنوب لبنان مسقط رأسها إعلامية خليجية شهيرة تفاجئ رونالدو بهديّة وتعلن أنها حققت حلم حياتها هجوم مباغت سيستهدف إسرائيل بالصواريخ والمُسيرات.. وواشنطن تبلغ تل أبيب بتفاصيل هجوم إيراني وشك يمكنه تحديد الشخصيات والمواقع بدقة فائقة...موقع عسكري أميركي يكشف عن نظام سري استخدمته إسرائيل في غاراتها على اليمن ... رسالة تحذير من تل أبيب للحوثيين
وجّه وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان، اليوم بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية من المسافرين في ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت واتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.
مشيداً بجهود الاشقاء بالمملكة العربية السعودية ودعمهم السخي في دعم خطط التطوير بالميناء.
جاء ذلك خلال تفقده ،اليوم، سير العمل في ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت، واستمع من مدير الميناء عامر الصيعري، إلى شرح حول سير الخدمات المقدمة للمسافرين، والتجهيزات في أعمال التوسعة بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.
كما اطلع وزير الداخلية، من مدير الجوازات بالميناء العقيد عبدالله الكثيري، لشرح عن القدرة الاستيعابية اليومية للمسافرين والواصلين عبر الميناء، واجراءات العمل في منظومة الرقابة الحدودية.
وأشرف وزير الداخلية على إجراءات تنفيذ خطة التدوير الوظيفي في إدارة الجوازات تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم (5- 6-7) لعام 2024م.
وترأس الوزير اجتماعاً ضم ممثلي الجهات ذات الاختصاص الأمنية والمدنية العاملة بالميناء، اشاد فيه بالجهود المبذولة في ميناء الوديعة في تقديم الخدمات للمواطنين..مؤكداً أهمية التنسيق المشترك لكل الادارات العاملة والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تسهيل اجراءات المواطنين والزوار وإظهاره بالمظهر الحضاري كونه واجهة البلد.