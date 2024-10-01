مارب تدشن مارد الجمهورية...الدبابة التي مرغت انوف الحوثيين هيفاء وهبي تبكي على ما يحدث جنوب لبنان مسقط رأسها إعلامية خليجية شهيرة تفاجئ رونالدو بهديّة وتعلن أنها حققت حلم حياتها هجوم مباغت سيستهدف إسرائيل بالصواريخ والمُسيرات.. وواشنطن تبلغ تل أبيب بتفاصيل هجوم إيراني وشك يمكنه تحديد الشخصيات والمواقع بدقة فائقة...موقع عسكري أميركي يكشف عن نظام سري استخدمته إسرائيل في غاراتها على اليمن ... رسالة تحذير من تل أبيب للحوثيين التحالف الوطني للأحزاب في اليمن يعلن موقفه من العدوان الصهيوني على الحديدة حزب الإصلاح يهنئ أحد الدول العظمي بذكرى التأسيس ويشيد بقيادتها الحكيمة مواجهات بين مسلحين قبليين وقوات طارق صالح غرب اليمن وباء متفشي في اليمن يحصد ارواح المئات وتسجيل أكثر من 186 ألف اصابة خلال 6 أشهر منتخب اليمن للشباب في المستوى الرابع بقرعة كأس آسيا القادمة في الصين
دشنت بمارب فعالية رمزية بالعيد الـ 62 لثورة ال 26 من سبتمبر المجيدتحت عنوان مارد الجمهورية .
وقال مستشاروزارة الشباب والرياضة داوود علوه ان هذا التدشين اليوم هو لاطلاق مسمى مارد الجمهورية على هذه الدبابة رفيقة العظيم عبدالرب الشدادي الذي سميت هذه الجولة باسمه وهي الدبابة التي مرغت انوف الحوثيين في عدد من مواقع العزة والكرامة
واضافه علوه ان هذه الدبابة ستكون هي مارد الجمهورية التي ستصل بدلا عن مارد الثورة التي حاول الانقلابين الحوثين محوها من ذاكرة اليمنين دون جدوى كونها متجذرة في وجدانهم للأبد وإن هم أخفوا مارد الثورة فقد أتيناهم بمارد الجمهورية وسنأتيهم ايضا بمارد العلم وغيرها من الرموز ذات الدلاله النضالية والثورية
واشار علوه ان الشباب المتواجد اليوم ومن كل المحافظات هنا لاطلاق هذا المسمى على الدبابة التي نصبت فوهاتها باتجاه صنعاء ستكون هي من تدك قصور المجرمين الطغاة الذين يحاولون دون جدوة محو جمهوريتنا
وعبر المشاركون في الاحتفائيه عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة، مؤكدين على استمرارهم المضي قدما على نهج ومكتسبات ثورة 26 سبتمبر الخالدة والقضاء على أحفاد الإمامة.