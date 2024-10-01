مارب تدشن مارد الجمهورية...الدبابة التي مرغت انوف الحوثيين

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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دشنت بمارب فعالية رمزية بالعيد الـ 62 لثورة ال 26 من سبتمبر المجيدتحت عنوان مارد الجمهورية .

وقال مستشاروزارة الشباب والرياضة داوود علوه ان هذا التدشين اليوم هو لاطلاق مسمى مارد الجمهورية على هذه الدبابة رفيقة العظيم عبدالرب الشدادي الذي سميت هذه الجولة باسمه وهي الدبابة التي مرغت انوف الحوثيين في عدد من مواقع العزة والكرامة

واضافه علوه ان هذه الدبابة ستكون هي مارد الجمهورية التي ستصل بدلا عن مارد الثورة التي حاول الانقلابين الحوثين محوها من ذاكرة اليمنين دون جدوى كونها متجذرة في وجدانهم للأبد وإن هم أخفوا مارد الثورة فقد أتيناهم بمارد الجمهورية وسنأتيهم ايضا بمارد العلم وغيرها من الرموز ذات الدلاله النضالية والثورية

واشار علوه ان الشباب المتواجد اليوم ومن كل المحافظات هنا لاطلاق هذا المسمى على الدبابة التي نصبت فوهاتها باتجاه صنعاء ستكون هي من تدك قصور المجرمين الطغاة الذين يحاولون دون جدوة محو جمهوريتنا

وعبر المشاركون في الاحتفائيه عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة، مؤكدين على استمرارهم المضي قدما على نهج ومكتسبات ثورة 26 سبتمبر الخالدة والقضاء على أحفاد الإمامة.