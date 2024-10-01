إعلامية خليجية شهيرة تفاجئ رونالدو بهديّة وتعلن أنها حققت حلم حياتها

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي هدية من إعلامية عربية بعد لقاء العالمي مع الريان القطري.

ونشرت جنان بنت خالد مراسلة قنوات الكأس القطرية مقطع فيديوعبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" وهي تسلم رونالدو صورة له بعد انتهاء المباراة أثناء مروره من المنطقة المختلطة للحديث مع الإعلاميين.

وكتبت المراسلة عبر حسابها أنها حققت حلم حياتها بهذه اللحظة التي سلمت خلالها "الدون" الهدية التذكارية.

واستقبل رونالدو هدية الإعلامية بترحاب كبير وحرص على التقاط صورة تذكارية معها.

وكان رونالدو قد سجل هدفا في انتصار فريقه على حساب الريان بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي استضافه ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ورفع النصر رصيده بقيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي إلى 4 نقاط بينما يبقى الريان بلا أي نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في البطولة القارية.