هجوم مباغت سيستهدف إسرائيل بالصواريخ والمُسيرات.. وواشنطن تبلغ تل أبيب بتفاصيل هجوم إيراني وشك

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - الجزيرة نت

عدد القراءات 211

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن واشنطن أبلغتهم اليوم الثلاثاء أنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل قريبا، محذرا من أن أي هجوم إيراني ستكون له "عواقب وخيمة".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- أن الهجوم الإيراني المحتمل سيشمل طائرات من دون طيار وصواريخ باليستية تطلق باتجاه إسرائيل.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن الهجوم المحتمل سيكون بالصواريخ الباليستية على 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال تل أبيب، في غضون 12 ساعة.

وأضاف هاغاري "سنتعامل مع أي تهديد جوي من إيران كما تعاملنا من قبل ونحن على استعداد عال.. تعاملنا مع التهديدات من إيران في الماضي وسوف نتعامل معها في هذه المرحلة أيضا".

ولكنه أشار إلى أن إسرائيل "لم ترصد أي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من إيران".

مشاورات أمنية

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي يعقدان الآن مشاورات مع قيادات الجيش لتقييم الوضع.

كما نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل تعتقد أن الهجوم الإيراني عليها سينفذ الساعات القليلة المقبلة، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية بشأن الهجوم المتوقع.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن التحذير من الهجوم الإيراني المتوقع وصل إسرائيل حوالي منتصف النهار.

كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن هناك مساعي لإجراء اتصال بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ترقب الهجوم الإيراني.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن السفارة الأميركية في إسرائيل طالبت موظفيها بالبقاء في المنازل والاستعداد لدخول الملاجئ.

يشار إلى أن إيران كانت قد حذرت في وقت سابق من أن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري في غارة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية الجمعة الماضية "لن يمر دون رد".

كما ندد المسؤولون الإيرانيون بشدة باغتيال نصر الله، بينما أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على دعم واشنطن الثابت "بشأن الدفاع عن إسرائيل في ضوء تهديدات إيران وشبكة وكلائها".

المصدر : الجزيرة