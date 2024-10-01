حزب الإصلاح يهنئ أحد الدول العظمي بذكرى التأسيس ويشيد بقيادتها الحكيمة

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بعث الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبدالوهاب الآنسي، برقية تهنئة، إلى الرئيس الصيني الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وعبر عن التهاني لقيادة وقواعد الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني، بهذه المناسبة.

وأكد الأمين العام للإصلاح في برقيته، أن جمهورية الصين الشعبية، استطاعت تحت القيادة الحكيمة للرئيس بينغ، تحقيق إنجازات عظيمة تبهر العالم، حيث تحولت إلى نموذج متميز للتنمية والنهضة الشاملة، مستفيدة من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي والإصرار على تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

ونوه الآنسي، بالتحولات الكبيرة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والبنية التحتية، بالإضافة إلى الإنجازات العلمية والفضائية، وعدها شهادة على العزم والإرادة الصلبة في قيادتكم الحكيمة والملهمة.

وأبدى اعجابه برؤية الرئيس بينغ، المعززة بروح الابتكار والانفتاح، التي قادت الى تعزيز دور الصين، كقوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي، وضمان استقرار ورفاهية المواطنين الصينيين.

وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه الحزب الشيوعي الصيني، في قيادة البلاد نحو التطور والتنمية المستدامة، وفي الحفاظ على وحدة الشعب وتوجيه البلاد نحو آفاق جديدة من التقدم والرقي.

وأكد أن الحزب الشيوعي الصيني، أثبت بفضل إدارته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات، أن مسيرة البناء والتنمية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

وأشاد أمين عام الإصلاح، بالدعم المستمر الذي تقدمه جمهورية الصين الشعبية لليمن والشرعية اليمنية، واعتبر موقف الصين الداعم للسلم والاستقرار في اليمن، يعكس عمق العلاقات التاريخية والودية بين البلدين.

وثمن الآنسي الدور الرائد للصين، في تعزيز التعاون الدولي والمساهمة في بناء عالم يسوده السلام والتعاون، مشيداً بالمبادرات الكبيرة مثل "مبادرة الحزام والطريق" وغيرها من المبادرات العظيمة التي تعكس روح التعاون والشراكة بين الشعوب، وتحترم خصوصياتها وتفتح آفاقًا واسعة للتنمية والازدهار.

وأعرب عن تطلع الإصلاح، إلى تعزيز العلاقات بين الحزبين، التجمع اليمني للإصلاح والحزب الشيوعي الصيني، والبلدين، والعمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة ويعزز السلم والاستقرار في منطقتنا والعالم، وتمنى لجمهورية الصين الشعبية المزيد من التقدم والرخاء، تحت قيادتها الحكيمة.