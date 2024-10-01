مواجهات بين مسلحين قبليين وقوات طارق صالح غرب اليمن

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تواصلت الاشتباكات المسلحة بين قوات "المقاومة الوطنية" التابعة لطارق صالح وبين مسلحين قبليين في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات تجددت اليوم الثلاثاء لليوم الثاني عقب استحداث قوات طارق صالح قسم شرطة في مدرسة حكومية، بمنطقة الظريفة شرق مديرية الوازعية غرب تعز.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحين يتبعون "أبو ذياب العلقمي" الذي كان قياديا في قوات طارق صالح وجرى عزله مؤخرا، هاجموا في وقت متأخر من ليل أمس وصباح اليوم قوات طارق صالح، لتتطور إلى مواجهات واشتباكات متبادلة بين الجانبيين.

ولفتت المصادر لوقوع إصابات جراء المواجهات التي تسببت أيضا بتوقف العملية التعليمية في المنطقة وحالة من الرعب والهلع في أوساط السكان الذين ناشدوا بإيقاف المواجهات.