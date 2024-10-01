منتخب اليمن للشباب في المستوى الرابع بقرعة كأس آسيا القادمة في الصين

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 396

أعلن الاتحاد الأسيوي رسميا اكتمال عقد المتأهلين لكأس آسيا للشباب تحت 20 عام التي ستقام في الصين في فبراير العام القادم.

وتأهلت الى جانب الصين المضيفة، كلا من قطر، سوريا، أوزبكستان ، كوريا الجنوبية، السعودية، كوريا الشمالية ، إندونيسيا، إيران، العراق و اليابان كمنتخبات تصدرت مجموعاتها في التصفيات.

بينما تأهلت منتخبات، اليمن، قيرغيزستان، أستراليا، تايلاند والأردن، كأفضل مركز ثاني.

وتقام البطولة من 6 إلى 23 فبراير 2025.

ويتأهل 4 فرق إلى كأس العالم للشباب في تشيلي.

منتخبنا سيكون في المستوى الرابع في القرعة التي تقام في نوفمبر القادم.