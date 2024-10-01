وباء متفشي في اليمن يحصد ارواح المئات وتسجيل أكثر من 186 ألف اصابة خلال 6 أشهر منتخب اليمن للشباب في المستوى الرابع بقرعة كأس آسيا القادمة في الصين قراءة في وضع حزب الله بعد مقتل زعيمه وخيارات إيران وتوريط محتمل للحوثيين اليمن تقع تحت تأثير منخفض جوي وتوقعات بهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على هذه المناطق إيران تورط مليشياتها بحرب مباشرة مع اسرائيل.. هذا ما طلبه سفير طهران بصنعاء من الحوثيين وتصريح خطير لقائد بالحرس الثوري يكشف حقيقة شعار إيران في محاربة العدو النفط يواصل ارتفاعه مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط طائرة مسيّرة تصيب سفينة قبالة سواحل الحديدة الضفة تشتعل.. اشتباكات في طولكرم ونابلس وطوباس بين المقاومة وقوات الاحتلال هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريراً عن واقعة شمال غربي الحديدة إسرائيل تبدأ عملية برية جديدة ومحدودة في جنوب لبنان بإسناد جوي ومدفعي
أعلن الاتحاد الأسيوي رسميا اكتمال عقد المتأهلين لكأس آسيا للشباب تحت 20 عام التي ستقام في الصين في فبراير العام القادم.
وتأهلت الى جانب الصين المضيفة، كلا من قطر، سوريا، أوزبكستان ، كوريا الجنوبية، السعودية، كوريا الشمالية ، إندونيسيا، إيران، العراق و اليابان كمنتخبات تصدرت مجموعاتها في التصفيات.
بينما تأهلت منتخبات، اليمن، قيرغيزستان، أستراليا، تايلاند والأردن، كأفضل مركز ثاني.
وتقام البطولة من 6 إلى 23 فبراير 2025.
ويتأهل 4 فرق إلى كأس العالم للشباب في تشيلي.
منتخبنا سيكون في المستوى الرابع في القرعة التي تقام في نوفمبر القادم.