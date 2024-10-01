اليمن تقع تحت تأثير منخفض جوي وتوقعات بهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على هذه المناطق

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في عدن، من تأثر اليمن بأمطار رعدية ورياح شديدة خلال الساعات القادمة، وذلك وفقا لما أشارت إليه صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية وطبقات الجو العليا والرصد السطحي.

وتوقع المركز في نشرته الجوية التحذيرية للـ 48 ساعة القادمة، الصادرة مساء أمس الإثنين، هطول أمطار رعدية غزيرة بعضها مصحوبة بالبرد والرياح الشديدة، على المرتفعات والمنحدرات والسهول الساحلية الغربية، من صعدة شمالاً حتى تعز والضالع ولحج جنوباً.

كما توقع المركز، هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية ومصحوبة بالرياح الشديدة، على أجزاء من مرتفعات وسواحل محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة وأبين)، بالإضافة إلى محافظة عدن، زهبوب رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة على أرخبيل سقطرى والمناطق الواقعة في مدى السحب الرعدية.

وحذر مركز التنبؤات الجوية، المواطنين وسائقي المركبات، من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، ومن من الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار، ومن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة أثناء العواصف الرعدية والهطولات، وفي المناطق الواقعة في مدى تأثير السحب الرعدية.

وشدد على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية.