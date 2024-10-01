قراءة في وضع حزب الله بعد مقتل زعيمه وخيارات إيران وتوريط محتمل للحوثيين اليمن تقع تحت تأثير منخفض جوي وتوقعات بهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على هذه المناطق إيران تورط مليشياتها بحرب مباشرة مع اسرائيل.. هذا ما طلبه سفير طهران بصنعاء من الحوثيين وتصريح خطير لقائد بالحرس الثوري يكشف حقيقة شعار إيران في محاربة العدو النفط يواصل ارتفاعه مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط طائرة مسيّرة تصيب سفينة قبالة سواحل الحديدة الضفة تشتعل.. اشتباكات في طولكرم ونابلس وطوباس بين المقاومة وقوات الاحتلال هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريراً عن واقعة شمال غربي الحديدة إسرائيل تبدأ عملية برية جديدة ومحدودة في جنوب لبنان بإسناد جوي ومدفعي واشنطن ترسل آلاف الجنود الإضافيين واسراب من الطيران للدفاع عن إسرائيل دعا سكان 3 مناطق بالضاحية لإخلائها..جيش الاحتلال يتوغل برياً في لبنان لأول مرة منذ 2006
حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في عدن، من تأثر اليمن بأمطار رعدية ورياح شديدة خلال الساعات القادمة، وذلك وفقا لما أشارت إليه صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية وطبقات الجو العليا والرصد السطحي.
وتوقع المركز في نشرته الجوية التحذيرية للـ 48 ساعة القادمة، الصادرة مساء أمس الإثنين، هطول أمطار رعدية غزيرة بعضها مصحوبة بالبرد والرياح الشديدة، على المرتفعات والمنحدرات والسهول الساحلية الغربية، من صعدة شمالاً حتى تعز والضالع ولحج جنوباً.
كما توقع المركز، هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية ومصحوبة بالرياح الشديدة، على أجزاء من مرتفعات وسواحل محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة وأبين)، بالإضافة إلى محافظة عدن، زهبوب رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة على أرخبيل سقطرى والمناطق الواقعة في مدى السحب الرعدية.
وحذر مركز التنبؤات الجوية، المواطنين وسائقي المركبات، من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، ومن من الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار، ومن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة أثناء العواصف الرعدية والهطولات، وفي المناطق الواقعة في مدى تأثير السحب الرعدية.
وشدد على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية.