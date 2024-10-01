إيران تورط مليشياتها بحرب مباشرة مع اسرائيل.. هذا ما طلبه سفير طهران بصنعاء من الحوثيين وتصريح خطير لقائد بالحرس الثوري يكشف حقيقة شعار إيران في محاربة العدو

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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طلب سفير طهران في صنعاء من الحوثيين دعم حزب الله، بالتزامن مع اعلان اسرائيل بدء عملية عسكرية برية جنوب لبنان.

وقال سفير إيران في صنعاء المدعو علي رضائي في منشور رصده محرر مأرب برس، انه "ناقش مع قيادات الحوثيين سبل دعم حزب الله بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة، ضمن جهود توحيد ما يُعرف بـ"محور المقاومة".

ويبدو ان ايران تريد توريط ادواتها في المنطقة بحرب مباشرة مع اسرائيل دون تدخل منها، وهو ما جاء على لسان مسئولين كبار، كان اخرها تصريحات للخارجية الايرانية وقائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني.

خارجية ايران قالت انها لن تتدخل في الحرب، ولن ترسل مقاتلين، وان مليشياتها في المنطقة تمثل شعوب المنطقة التي تتواجد، ولا داعي ان ترسل قوات. واكتفت طهران بالقول انها ستلاحق الإسرائيليين في القضاء الدولي.

اما قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، فتحدث في فيديو قائلا:'' كان بإمكاننا أن نطلق حربا شاملة مع اسرائيل، وكان بإمكاننا أن نضرب جميع قواعدهم في المنطقة ونقتل كثيرا منهم''.

وعقب بالقول: ''هم أيضا كانوا سيهاجموننا ليقتلوا خلال شهر فقط، 20 ألف مدني وعسكري منا، ما يعني تراجع البلاد 15 أو 20 سنة إلى الوراء. وهذا ما لا نريده.!''.

ومنذ اغتيال هنية في طهران، ثم اغتيال حسن نصر الله في بيروت لم يتعدى الرد الايراني حدود التصريحات الإعلامية والوعيد بانه سيكون قريب.