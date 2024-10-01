النفط يواصل ارتفاعه مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.18% إلى 68.29 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.17% إلى 71.82 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب الأسود على الرغم من مخاوف الأسواق من حدوث وفرة في معروض الخام.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، سجلت أسعار النفط خسائر شهرية بنسبة 6.7% لخام "برنت" وبنسبة 6.15% للخام الأمريكي