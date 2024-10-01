النفط يواصل ارتفاعه مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط طائرة مسيّرة تصيب سفينة قبالة سواحل الحديدة الضفة تشتعل.. اشتباكات في طولكرم ونابلس وطوباس بين المقاومة وقوات الاحتلال هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريراً عن واقعة شمال غربي الحديدة إسرائيل تبدأ عملية برية جديدة ومحدودة في جنوب لبنان بإسناد جوي ومدفعي واشنطن ترسل آلاف الجنود الإضافيين واسراب من الطيران للدفاع عن إسرائيل دعا سكان 3 مناطق بالضاحية لإخلائها..جيش الاحتلال يتوغل برياً في لبنان لأول مرة منذ 2006 الجيش الأمريكي يعلق على ادعاء الحوثيين بإسقاط مسيرة أميركية وزير الإعلام : تصريحات المدعو نصر الله حول مأرب كشفت عن حجم المؤامرة التي كانت تستهدف هذه المحافظة البطلة ما حجم الأضرار التي لحقت بـ الحوثيين جراء العدوان الإسرائيلي الاخير على الحديدة ؟
أفادت وكالة أمن بحري بريطانية اليوم (الثلاثاء)، بأن طائرة مسيّرة أصابت سفينة قبالة سواحل اليمن، حيث يشن المتمردون الحوثيون منذ أشهر، هجمات على سفن.
وقالت وكالة «يو كاي إم تي أو» التي تديرها القوات البحرية البريطانية، إن «سفينة أصيبت بضربة طائرة مسيّرة. وتم ثقب خزان الصابورة رقم 6».
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، بأنها تلقت تقريراً عن وقوع حادث على بعد 64 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة باليمن، وأن السلطات تجري تحقيقاً.
وأضافت أن السفينة أبلغت عن رصد 4 وقائع بالقرب منها، وأن جميع أفراد الطاقم آمنون، وأنها تتجه إلى ميناء الاتصال التالي، حسبما أضافت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أول من أمس (الأحد)، أنه نفّذ ضربات جوية على أهداف حوثية بمحافظة الحديدة غرب اليمن