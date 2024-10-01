طائرة مسيّرة تصيب سفينة قبالة سواحل الحديدة

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أفادت وكالة أمن بحري بريطانية اليوم (الثلاثاء)، بأن طائرة مسيّرة أصابت سفينة قبالة سواحل اليمن، حيث يشن المتمردون الحوثيون منذ أشهر، هجمات على سفن.

وقالت وكالة «يو كاي إم تي أو» التي تديرها القوات البحرية البريطانية، إن «سفينة أصيبت بضربة طائرة مسيّرة. وتم ثقب خزان الصابورة رقم 6».

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، بأنها تلقت تقريراً عن وقوع حادث على بعد 64 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة باليمن، وأن السلطات تجري تحقيقاً.

وأضافت أن السفينة أبلغت عن رصد 4 وقائع بالقرب منها، وأن جميع أفراد الطاقم آمنون، وأنها تتجه إلى ميناء الاتصال التالي، حسبما أضافت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أول من أمس (الأحد)، أنه نفّذ ضربات جوية على أهداف حوثية بمحافظة الحديدة غرب اليمن